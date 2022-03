Malheureusement pour Anthony Lopes, Sergio Conceiçao n'est pas à la tête de l'équipe nationale. Car à la différence des dix millions et demi de sélectionneurs portugais, celui qui s'apprête à affronter Lyon, ce mercredi soir (18h45) en huitième de finale aller de Ligue Europa, connaît extrêmement bien le portier lyonnais. Depuis son passage à Nantes, l'entraîneur de Porto a gardé un œil sur la Ligue 1. Mardi, face à des journalistes presque surpris, l'aboyeur portugais a passé en revue les qualités de la plupart des titulaires rhodaniens, un par un.

Le Portugal n'a pas vraiment de notion de la valeur d'Anthony Lopes, nous confirme Sérgio Pereira, journaliste pour le média portugais Moi-même, je n'en ai pas. Je sais qu'il est un excellent gardien parce que je discute avec des amis français qui me disent des choses très positives à son sujet, mais c'est tout." Par souci de concision, l'ancien milieu de terrain de la Lazio n'a pas évoqué celui qui garde la cage des Gones depuis une décennie. L'exposé n'aurait pourtant pas été superflu. Anthony Lopes a beau être l'une des références du championnat de France, goûter à la sélection portugaise depuis 2015, il demeure relativement méconnu. ", nous confirme Sérgio Pereira, journaliste pour le média portugais Maisfutebol ."

Lopes, invisible ou presque

Appelé en sélection pour la première fois en septembre 2013, le cadre rhodanien n'a cumulé que 14 sélections, la plupart en matches amicaux, et aucune lors d'un grand tournoi international. "Il a eu le malheur d'être un contemporain de Rui Patricio", souffle Sérgio Pereira. A l'origine, pourtant, le Lyonnais n'avait pas grand-chose à envier à l'actuel portier de la Roma. Si ce n'est son exposition. "Rui Patricio a été le sauveur du Sporting pendant de longues années, rappelle le journaliste. Il faisait des grands matches toutes les semaines et a donc conquis naturellement la place de N.1 au Portugal."

Les nombreuses prestations mémorables d'Anthony Lopes, elles, n'ont que très rarement dépassé les frontières. "La Ligue 1 est diffusée au Portugal mais les matches de Lyon sont disputés en même temps que ceux des championnats portugais et espagnols, précise l'observateur. Ici, les gens préfèrent voir le Sporting, Benfica, Porto, l'Atlético, le Real, Barcelone ou Milan plutôt que Lyon."

Ces dernières années, jamais la tendance n'a semblé pouvoir s'inverser. Au contraire. Éblouissant à l'Euro 2016, Rui Patricio a conservé une forme d'immunité. Le gardien des Gones, lui, ne s'est pas toujours mis en valeur quand il en a eu l'occasion : il a notamment vécu des matches délicats face au Cap Vert (défaite 2-0) en 2015, mais aussi face aux Pays-Bas (défaite 3-0 en 2018) ou à la Serbie (2-2) plus récemment. Et lors d'une affiche européenne entre Benfica et Lyon, en octobre 2019, il avait commis une erreur grossière qui avait coûté une défaite en toute fin d'un match que beaucoup de Portugais ont vu…

Le public portugais l'adore

Malgré cela, et alors qu'il avait choisi de mettre la sélection de côté quelques mois durant en 2019, notamment pour accorder plus de temps à sa famille, Anthony Lopes n'a jamais renié son affection pour son pays d'origine. Les Portugais, eux, ont fini par s'attacher à l'homme, pour ce qu'il représente, plus qu'au gardien de but. "Il y a une chose qui ne peut pas être remise en cause : le public portugais l'adore, avance Sérgio Pereira. Un peu comme Raphaël Guerreiro. Ce sont deux joueurs qui n'ont jamais joué au Portugal et qui ne parlent pas parfaitement le portugais, mais qui ont quand même choisi de représenter le Portugal. Pour cela, le public a beaucoup d'estime et de fierté."

Ironie de l'histoire, Anthony Lopes s'apprête à redécouvrir le Stade du Dragon, situé à moins d'une heure de Barcelos, ville de sa famille paternelle. Sur le terrain, il devra soutenir la comparaison avec Diogo Costa, le portier du FC Porto. Né hors des frontières portugaises, comme lui. Très talentueux, comme lui. Mais probable futur N.1 en sélection nationale.

