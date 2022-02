Les supporters Culés de la première heure ont dû se frotter les yeux pour y croire, plusieurs fois. Réputé plus adroit de la tête qu'avec ses pieds, Luuk de Jong (31 ans) réalise pourtant son rêve l'été dernier, lorsqu'il rejoint la Catalogne depuis Séville en prêt avec option d'achat. Un choix surprenant, parmi d'autres, de Ronald Koeman, à l'image d'une fin de mandat émaillée d'un discours incompris et un management jugé trop rigide.

Mais revenons-en à nos Catalans. Ces inconditionnels du jeu de position, décliné en Tiki-Taka sous les coups de baguette de Pep Guardiola. Pur produit du dogme cruyffiste, Lionel Messi venait de plier bagages les yeux humides devant un auditoire tout aussi fébrile. Fébriles, comme ses milliers de supporters en apprenant la venue de Luuk de Jong, venu en partie combler le trou béant laissé par la Pulga.

Difficile au premier abord de comprendre ce qu'un joueur si singulier vient faire dans les coursives du Camp Nou. Il fallait recruter un neuf en urgence, soit. Mais le profil statique et relativement limité dans les combinaisons du Néerlandais n'a pas arrangé la défense de son compatriote d'entraîneur. Plus curieux encore, le décalage entre les promesses de campagne de Joan Laporta ("On va miser sur la Masia, on ne se renforcera qu'avec des tops joueurs. Plus de joueurs moyens.") et les faits. Car, sans faire injure au pedigree du vainqueur de la Ligue Europa en 2020 (avec un doublé en finale), difficile de considérer qu'un buteur affichant des statistiques moyennes à Séville (19 buts en 94 matches) puisse cocher la case de "top joueur".

Des débuts difficiles

Mais au sein d'une attaque qui ronronne, le point de fixation qu'est le Néerlandais apporte une densité dans la surface qui a tant fait défaut aux Blaugrana ces derniers mois. Certes, il arrive que de Jong soit déconnecté du reste de ses partenaires, noyé au beau milieu des lignes adverses. Mais la détente de l'ancien Sévillan lui permet de demeurer une menace pour l'adversaire, à l'affût en cas de centres, ou de coups de pied arrêtés.

Le nouveau numéro 17 n'a pas brillé pour ses débuts. Souvent neutre, le Néerlandais est même un temps boudé par celui qui a milité pour sa venue. Alors quand l'arrivée de Xavi devient effective, le clan de Jong pouvait craindre le pire. Le technicien catalan débarque du Qatar affublé d'une étiquette d'élève spirituel de Guardiola (d'ordinaire pas réticent à se passer d'un neuf dans son onze). Les premiers mots sont forts : Masia, ADN Barça, et profil compatible.

De Jong nous a sauvés

Les premiers regards sont fuyants. Luuk de Jong ne joue qu'une petite centaine de minutes lors du premier mois de Xavi sur le banc. Trois quarts du temps, le natif d'Aigle, en Suisse, ne peut s'investir qu'en donnant de la voix sur le bord de la pelouse. Les premières conclusions tombent au sein d'une presse catalane pas avare de commentaires acerbes sur les recrues non-estampillées "Catalogne".

On se dit bien que l'aventure va tourner court, que le virage hivernal sera déjà le dernier pour de Jong en Catalogne, prié de trouver un nouveau point de chute. Mais 2022 est arrivé. Lancé titulaire à Majorque (0-1), le Néerlandais a marqué le seul but de la rencontre (le 2 janvier, 19e journée de Liga). Son deuxième sous ses nouvelles couleurs. Après la rencontre, Xavi ne pouvait que constater l'étendue du chantier en attaque, et remercier le buteur du soir. "Luuk (de Jong) nous a sauvés. C'est un professionnel incroyable. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais la façon dont il s'entraîne, dont il se sacrifie, est un modèle pour tout le vestiaire, confie le "Caméléon". On verra dans le futur s'il y aura des départs mais aujourd'hui je ne peux rien avancer."

Meilleur buteur de l'ère Xavi

Après Majorque, la machine "orange" s'est enclenchée, accumulant les pions depuis l'entame de la nouvelle année. Avec quatre buts inscrits en 2022, de Jong est le meilleur buteur de l'ère Xavi. Plus prosaïquement, ses buts ont offert cinq points aux pensionnaires du Camp Nou.

Avant que n'arrive l'acmé. Il n'y a pas grand-chose de mieux comme acte de campagne que de marquer à la dernière minute d'un derby au Cornellà-El Prat (2-2). Un but et un point qui valent cher, le Barça (4e) repassant devant l'Atletico (5e) dans la lutte aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Cerise sur le gâteau, le numéro 17 a permis aux Blaugrana d'étirer leur série à 24 matches sans défaite sur la pelouse de l'Espanyol.

"J'étais content de marquer à la dernière minute mais je n'ai pas eu le temps de trop savourer l'instant vu que je voulais en inscrire un deuxième rapidement pour faire gagner l'équipe," confiait le héros du soir après la rencontre.

Luuk est un exemple

Les corbeaux ont changé d'arbre et Xavi en est le premier heureux. "Luuk de Jong est un exemple et je le répète souvent devant tout mon effectif. C'est un buteur et il est entré en jeu pour marquer. En deux occasions, il a réussi", jubilait l'entraîneur catalan à la sortie du derby.

Pas un joueur-frisson mais redoutablement clinique en 2022, de Jong traîne derrière lui le dilemme longtemps indissociable au FC Barcelone : joindre l'utile à l'agréable, ou sacrifier le premier pour le second. A son arrivée, Xavi s'était plaint d'un changement de paradigme au sein de l'environnement sportif du Barça. Le contexte, soumettant un retour aux fondamentaux du jeu de position à la barcelonaise, ne penchait clairement pas en la faveur du meilleur buteur du club sur l'année civile. Mais il ne fallait pas s'en faire pour lui. L'adversité, Luuk de Jong sait y faire face.

