Cinq ans après avoir fait trembler les défenses ensemble au Borussia Dortmund, le duo d'amis Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang revient jeudi (21h00) en Allemagne pour porter le FC Barcelone contre l'Eintracht Francfort en quart de finale aller de Ligue Europa. En Allemagne, le souvenir de ce sémillant duo est encore vivace : en 2016-2017, "Dembouz" avait marqué 10 buts et délivré 21 passes décisives, et "Aubam" avait fait trembler les filets 40 fois et offert 5 passes décisives. Le Borussia n'avait rien gagné, mais toute l'Europe du football craignait l'attaque du BVB.

Cinq ans après cette parenthèse enchantée, les deux amis, à nouveau réunis au FC Barcelone depuis janvier, reviennent sur le sol allemand pour se rappeler au bon souvenir des supporters de l'Eintracht : le club allemand vient d'éliminer un autre club de Liga, le Betis Séville, en 8es de finale, et sort de quatre matches nuls de rang.

Dembélé, parti pour rester ?

Après des premiers pas difficile en Catalogne, où son transfert astronomique (140 M d'EUR bonus compris, la recrue la plus chère de l'histoire du club avec Philippe Coutinho) a été suivi de blessures musculaires à répétition aux jambes, cette saison semble être la bonne pour l'ailier français. Malgré les recrues hivernales venues d'Angleterre (Aubameyang, Ferran Torres et surtout Adama Traoré) qui ont ajouté de la compétitivité en attaque, Dembélé est resté un incontournable pour Xavi... et ce, malgré l'accrochage de janvier.

En plein mercato d'hiver, le technicien blaugrana avait exigé de Dembélé qu'il prolonge ou qu'il quitte le Barça. Mais Dembouz est resté, et enchaîne les passes décisives : après avoir été absent tout le début de saison sur blessure, il en est déjà à dix offrandes en Liga, dont il est le deuxième meilleur passeur derrière Karim Benzema (11), qui a joué deux fois plus de matches que lui (26 contre 13).

Sifflé à tous les matches depuis janvier, Dembélé a fini par être chaudement applaudi lors du choc de Liga contre le Séville FC dimanche (succès 1-0). Il est même venu s'entraîner de son propre chef durant son jour libre mardi. Et son avenir pourrait encore s'inscrire au Barça . Selon la presse, les dirigeants du club catalan se sont réunis lundi à Marrakech avec l'agent du joueur, Moussa Sissoko. Le Barça maintient son offre de prolongation avec un salaire à la baisse, mais d'après les médias catalans, le joueur pourrait avoir changé d'avis et souhaite désormais continuer sa carrière au Barça.

Aubameyang, intégration express

L'arrivée de son grand ami Pierre-Emeric Aubameyang, en janvier, n'est pas étrangère à ce revirement de situation. L'ancien d'Arsenal, arrivé libre, est déjà en lice pour marquer l'histoire. Avec neuf buts sur ses douze premiers matches au Barça, il fait partie des joueurs ayant le mieux démarré leur trajectoire au sein du club catalan.

Et avec 24 réalisations en Ligue Europa, le Gabonais est tout proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition (sans compter l'ancienne Coupe de l'UEFA), derrière le Basque Aritz Aduriz (26 buts) et le Colombien Radamel Falcao (30 buts). Décisif lors du clasico contre le Real Madrid remporté 4-0 au Bernabéu fin mars et nommé pour le titre de meilleur joueur de Liga en mars, Aubameyang a séduit les supporters blaugrana en l'espace de trois mois.

Avec "Aubam" et "Dembouz", le Barça, en pleine opération remontée en Liga (2e à douze points du Real, alors qu'il était 9e à l'arrivée de Xavi en novembre) peut espérer aller au bout de la Ligue Europa et remporter au moins un trophée cette saison. Cela passe par une bonne performance à Francfort, avant le match retour décisif le 14 avril au Camp Nou.

