L’Olympique Lyonnais et la Ligue Europa, c’est une affaire qui roule ! Après un match aller délicat en Tchéquie il y a 2 semaines, les Gones lyonnais n’ont pas fait de détails ce jeudi soir au Groupama Stadium, face au Sparta Prague (3-0). En manque de confiance et de réussite ces dernières semaines, l’attaquant international algérien Islam Slimani a signé un doublé. Entré en fin de rencontre, Karl Toko Ekambi a marqué son 6e but en 4 rencontres de C3 cette saison, sur un service du prometteur attaquant maison, Bradley Barcola. Ce succès d’envergure qualifie les hommes de Peter Bosz pour la suite de la compétition.

