Monaco s'éloigne déjà des quarts de finale. Ce jeudi soir, les Monégasques se sont inclinés sur la pelouse de Braga (2-0), lors des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Au stade municipal de Braga, Abel Ruiz (3e) et Vitinha (89e) ont fait la différence. Une différence qui pourrait être déjà définitive, alors que le match retour se déroulera le jeudi 17 mars prochain à 18h45.

Depuis le début de cette campagne de Ligue Europa, Braga est l'équipe qui tire le plus au but. Et cette nouvelle rencontre n'a donc pas dérogé à la règle. Si les Portugais ont frappé quinze fois, douze de leurs tentatives sont intervenues dans le premier acte. Et la première d'entre elles a donc fini au fond. Sur une mauvaise relance monégasque, suite à un corner, Abel Ruiz a, d'entrée, ouvert la marque, du droit (3e, 1-0).

Monaco a pourtant largement dominé le second acte

Les Arsenalistas ont ensuite attendu la fin de la rencontre pour doubler la mise. Vitinha, qui est entré à la place du premier buteur, a donc à son tour participé à la fête. En profitant d'un mauvais marquage d'Axel Disasi, l'attaquant a ajusté Alexander Nübel, de la tête (89e, 2-0). Un deuxième but bien rageant pour des Monégasques qui ont pourtant largement dominé le second acte.

Braga a frappé le premier contre le Monaco de Ben Yedder Crédit: Getty Images

Face à un adversaire qui se trouvait alors à la peine physiquement, les Asémistes ont mis le pied sur le ballon (62% de possession), mais paradoxalement, n'ont guère eu l'opportunité de tester Matheus, le portier adverse. Si ce n'est Gelson Martins, qui l'a obligé à intervenir (49e) avant d'effleurer la barre transversale, de la tête (64e).

Monaco a eu deux buts refusés pour hors-jeu

Bien que moins à leur aise avant la pause, les hommes de Philippe Clement ont malgré tout eu l'opportunité de s'exprimer. Wissam Ben Yedder (25e) ou bien encore Vanderson (45e+2) se sont également heurtés au gardien de but de Braga. Un portier adverse qui n'était pourtant pas si imbattable que cela, puisque Martins (29e) puis Ben Yedder (33e) ont réussi à le tromper, mais leurs buts ont ensuite été annulés par le VAR pour des positions de hors-jeu.

Derrière, Alexander Nübel a également eu fort à faire. Si Iuri Medeiros (7e), Al Musrati (32e) ou bien encore Rodrigo Gomes (44e) l'ont sollicité, le dernier rempart allemand a également été sauvé par son poteau, après une intervention ratée, sur une tentative lointaine de Ricardo Horta (31e).

L'AS Monaco repart donc du Portugal avec de gros regrets. Car désormais, la tâche s'annonce bien compliquée pour continuer à espérer briller sur la scène européenne. A moins que le club de la Principauté ne s'inspire de son adversaire, battu lors de son barrage aller contre le Sheriff Tiraspol (2-0), avant de gagner le match retour aux tirs au but (2-0, 3-2 tab). Les Monégasques ont une semaine pour s'y préparer.

