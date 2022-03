L'OL est un étrange 10e de Ligue 1. Capable de sombrer dans les grandes largeurs devant 45 000 supporters acquis à sa cause contre Rennes (2-4) , trois jours après avoir dominé le leader incontesté du championnat portugais sur sa pelouse (0-1). A neuf points du podium à dix journées de la fin du championnat, Lyon doit donc presque se résoudre à dire adieu à une possible qualification en Ligue des champions pour la troisième saison consécutive. Même si tout n'est pas mathématiquement décidé, le seul moyen de voir les hommes de Peter Bosz disputer la C1 dans quelques mois semble être une victoire en Ligue Europa en mai prochain.

Voir le coach néerlandais l'an prochain sur le banc lyonnais serait en revanche une belle surprise. Alors que sa patte ne prend pas et qu'il est à la tête du pire OL depuis 25 ans sur le plan comptable, l'ancien de Leverkusen sent peser sur sa nuque le couperet du licenciement, et ce depuis un petit moment. Il y a d'abord eu cet avertissement de la part de son président en tout début d'année, où il donnait à son coach jusque "fin février" pour redresser la barre. Un ultimatum fructueux, suivi d'un très bon mois de janvier, avec notamment des succès capitaux contre Saint-Etienne (1-0) et Marseille (2-1). Avant un retour aux sources de l'OL, à savoir une inconstance presque caricaturale.

Peter Bosz (OL) a du mal à faire passer son message à Lyon Crédit: Getty Images

Jusqu'à la fin de la saison, et après ?

Sauf incroyable retournement de situation, Peter Bosz ne sera pas viré avant la fin de la saison. On ne se sépare pas d'un entraîneur en mars de cette manière dans un club comme Lyon, d'autant que ses joueurs le soutiennent toujours publiquement, à l'image de Karl Toko Ekambi après la débâcle de dimanche dernier : "Il n’y a pas de soucis avec le coach, on a raté le match, on n’a pas été au point avec ce qu’on voulait faire. On ne va pas ressasser le passé, ça ne sert à rien".

Mais avec ce nouveau revers humiliant, et le sentiment d'échec qui entoure sa première - il est important de le rappeler - saison à Lyon, difficile à l'heure actuelle d'imaginer Jean-Michel Aulas laisser l'entraîneur néerlandais aller au bout de son contrat en 2023. La démonstration donnée par son ancien entraîneur Bruno Génésio le week-end dernier a peut-être même encore plus fait réfléchir le président lyonnais.

La Coupe d'Europe, où Lyon est irréprochable et invaincu cette saison, est donc non seulement une bouée qui peut sauver Bosz, mais aussi désormais le seul réel indicateur qui donnera la tendance du futur de l'ancien de Dortmund, même si lui s'en est défendu en conférence de presse : "Je ne doute pas. J'ai confiance en mon équipe. L'équipe est plus régulière en Ligue Europa qu'en championnat, c'est un fait. C'est dur d'expliquer pourquoi. Parfois on n'est pas stable mais depuis la trêve c'est mieux."

Se rappeler aux bons souvenirs de 2017

Il faut dire que la différence est saisissante. Alors que l'OL avait tiré un des plus gros morceaux possibles à ce stade de la compétition avec le FC Porto, les Lyonnais ont pour l'instant fait la moitié du chemin. Il y a un peu plus d'une semaine, Lucas Paqueta et ses partenaires sont allés chercher un succès mérité et solide sur la pelouse du vice-champion portugais (0-1) , offrant un vrai paradoxe entre la dynamique actuelle de Lyon et ses capacités à se sublimer en Coupe d'Europe. Le match aller a été un modèle du genre, qui a rappelé la campagne 2017 au cours de laquelle les Gones avaient brillamment sorti l'AS Rome et Besiktas avant de chuter d'un rien en demie contre l'Ajax… d'un certain Peter Bosz. Du rythme, de l'efficacité, des occasions en pagaille : oui , l'OL a rendu mercredi dernier une copie digne d'une équipe de Coupe d'Europe. Loin, très loin, du spectacle indigeste proposé quelques jours plus tard contre les Bretons.

Avec son but, Lucas Paqueta (Lyon) avait crucifié le FC Porto au match aller Crédit: Getty Images

A la lumière du match aller, un score d'un but d'écart était presque un bon résultat pour les Dragons. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. Porto reste un très grand club, pénible à jouer, et si l'ailier Otavio sera suspendu, le capitaine Pepe, touché au match aller et suppléé à la mi-temps, devrait lui bien tenir sa place jeudi soir, comme l'a confirmé son entraîneur ce mercredi . De plus, le club portugais n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison, face au géant Liverpool. Même s'il ne faudra pas nécessairement faire chuter Porto pour se qualifier, c'est un bon indicateur de la difficulté de la mission qui attend les Lyonnais.

Siffler son capitaine, c'est marquer contre son camp

Je suis convaincu que c'est la bonne année en Coupe d'Europe", a tenté de tempérer Jean-Michel Aulas Les Gones ont beau être invaincus en Ligue Europa, ils donnent l'impression d'être très fragiles devant leur public, en témoignent les deux dernières défaites de rang en Ligue 1 contre Lille (0-1) et Rennes (2-4). "", a tenté de tempérer Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L'Equipe il y a quelques semaines. Il vaudrait mieux pour le technicien néerlandais, car si élimination il y a jeudi, la situation sera indéfendable pour Bosz.

Sans compter le miracle sur lequel il doit compter pour tenter d'accrocher le podium en championnat, l'entraîneur rhodanien est constamment interrogé sur son avenir depuis le début de l'année. Autour d'un climat pesant, il est dit qu'il n'a "jamais été menacé" et qu'il n'est "pas du tout en danger", malgré les rumeurs à répétition et le constat d'échec qui l'entourent. Et pour s'éviter de devoir assumer une "erreur" avec la nomination de l'ancien de l'Ajax, Jean-Michel Aulas a pris la parole dans son jardin, sur Twitter, pour appeler à la mobilisation générale : "Il ne doit manquer aucun supporter pour ce match, qui doit être à guichets fermés. Siffler son capitaine, c’est jouer contre son camp." Autrement dit, tout le monde doit être derrière le soldat Bosz. Tant qu'il est encore temps.

