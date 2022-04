C'est le genre de match que l'on aime aborder avec des certitudes. Le genre de rencontre où il est de bon ton de savoir où l'on va. Ça, c'est dans l'idéal de toute équipe qui aborde un quart de finale retour de Coupe d'Europe. Mais l'Olympique lyonnais n'aura pas cette chance avant son choc face à West Ham (ndlr : 1-1 à l'aller), ce jeudi. Avec pas moins de sept joueurs à l'infirmerie en début de semaine, les Gones se retrouvent dans l'incertitude, privés d'éléments clefs en défense mais aussi au coeur du jeu. Ils vont encore devoir improviser.

Ad

Si un vent d'espoir a soufflé sur le Rhône mercredi après-midi, le pire n'a pas été évité. Quelques heures après la fin de l'entraînement, l'annonce du groupe a révélé deux nouvelles absences, et non des moindres : celles de Lucas Paqueta et d'Anthony Lopes (victime d'un coup violent sur la cuisse droite dimanche). Deux cadres, deux leaders qui vont manquer à l'appel pour ce rendez-vous déterminant. Si le portier portugais va laisser un vide par son charisme alors qu'il devrait être remplacé par Julian Pollersbeck (ndlr : 4 matches au compteur cette saison), le forfait du meneur de jeu brésilien, testé positif au Covid, laisse lui Peter Bosz face à un sacré défi. Car le Néerlandais perd l'un de ses joueurs clefs, même si le Brésilien est moins performant ces dernières semaines.

Ligue Europa Catastrophe pour l'OL : Paqueta et Lopes ne seront pas là IL Y A 5 HEURES

Anthony Lopes avec Lyon à l'entraînement, 2022 Crédit: Getty Images

Paqueta, une incertitude qui change tout

Ces dernières heures, il y avait pourtant eu quelques nouvelles rassurantes. Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé - touchés ce dimanche face à Strasbourg et victimes de pépins musculaires - étaient bien à l'entraînement à la veille de ce duel face aux Hammers, avec un gros strap pour l'ancien des Spurs. Thiago Mendes, qui avait pris un coup à l'aller et a été ménagé depuis, était aussi de la partie et est bien dans le groupe. De quoi se dire qu'ils pourront participer à ce match même si une décision définitive ne sera prise que jeudi. Avec un doute : leur état de forme réel pour un rendez-vous avec ce niveau d'intensité et le risque d'une rechute qui pourrait hypothéquer leur fin de saison alors qu'ils ne sont pas 100%. Mais en attendant d'en savoir plus sur leur cas, le forfait de Lucas Paqueta change déjà tout au tableau.

Sans un pion indispensable d'un échiquier déjà en manque de stabilité et de régularité cette saison, Peter Bosz se retrouve en plus avec un joli casse-tête à résoudre pour son milieu de terrain. Son entrejeu est déjà privé d'un élément majeur avec Maxence Caqueret, opéré d'un genou et absent encore trois semaines. "La blessure de Maxence nous donne des problèmes", reconnaissait-il la semaine dernière avant le match aller. Et sans surprise, il n'a pas trouvé la solution miracle pour le moment. Mais là, il est en plus orphelin de son chef d'orchestre. Alors, comment construire son milieu ? Une question à plusieurs inconnues dont les réponses pourraient tout déséquilibrer.

Lucas Paqueta (OL) Lyon Crédit: Getty Images

Le milieu à repenser

Si Ndombélé peut bien tenir sa place et n'est pas forfait de dernière minute, Thiago Mendes pourrait encore retrouver sa place de milieu récupérateur à ses côtés. Mais cela prive Peter Bosz de son association dans l'axe de la défense avec Castelo Lukeba, qui avait apporté un peu de stabilité derrière. Il faudrait alors refaire confiance à Jason Denayer, qui a joué à Strasbourg, ou à Jérôme Boateng, toujours aussi loin de son niveau passé au Bayern Munich. Ce qui ne rassurera pas grand monde au Groupama Stadium…

Le souci, c'est que Lyon doit donc aussi repenser son animation offensive avec l'absence de Paqueta et en espérant qu'Aouar soit bien là. Dans tout ce chambardement, plusieurs options sont évoquées, comme celle de décaler par exemple Romain Faire pour le recentrer – derrière Moussa Dembélé ou plus bas ? -. "J'ai été formé dans l'axe. Je suis polyvalent et je peux m'adapter. Je joue où le coach me met", a répondu l'ancien Brestois quant à son poste de prédilection mercredi. Une polyvalence bienvenue. Même si cela ressemble à un saut dans l'inconnu pour l'OL. Un de plus ce jeudi soir...

En attendant, Peter Bosz doit avoir un peu mal au crâne devant ce grand bricolage qui attend l'OL pour l'un des matches clefs de la saison - si ce n'est le plus crucial -. "C'est sûr que c'est important", a reconnu l'entraîneur néerlandais, alors que l'OL joue désormais une grande partie de sa saison dans cette Ligue Europa. "On peut arriver en demi-finale à la maison. Il y a une ambiance différente, c'est quelque chose de spécial pour les joueurs, pour tout le monde." Une soirée spéciale que les Gones auraient aimé aborder avec plus de certitudes.

Ligue Europa Zouma forfait pour OL-West Ham HIER À 18:25