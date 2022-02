Un festival de buts et le Barça valide son ticket. Tenu en échec au Camp Nou au match aller (1-1), le club catalan a fait la différence au retour jeudi soir, sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona de Naples (4-2). Les Blaugrana, qui ont surtout fait mal au cœur d'une première période très ouverte, décrochent ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, où ils pourraient retrouver, par exemple, Lyon ou Monaco. Pierre-Emerick Aubameyang a notamment inscrit son quatrième but en deux matches alors qu'Ousmane Dembélé n'a eu droit qu'à quelques minutes de jeu dans le dernier quart d'heure.

Ad

Le feuilleton Dembélé a toujours du mal à trouver son épilogue

Ligue Europa Réintégré par Xavi, Dembélé peut-il retrouver le soutien des socios du Barça ? HIER À 22:29

Au vue du match aller, on s'attendait à beaucoup de scénarios ce jeudi, pour le retour. Mais certainement pas à celui-là, à savoir une promenade de santé, ou presque, pour le FC Barcelone sur la pelouse de la meilleure défense de Serie A. Dans le sud de l'Italie, les deux équipes nous ont offert l'une des rencontres les plus ouvertes et spectaculaires de ces barrages. Mais la folie et les espaces ont surtout profité au Barça.

On le sait, le club catalan est en reconstruction. Son identité mouvante est visible ne serait-ce que dans la composition d'équipe, où peu sont ceux qui auraient imaginé Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang être titulaires dans ce onze il y a encore quelques mois. Et cela se traduit sur le terrain. Le premier but est venu d'une contre-attaque express, le surpuissant Traoré profitant d'un corner complètement raté de Lorenzo Insigne pour glisser le ballon à… Jordi Alba, qui a conclu devant Alex Meret avec sang froid (0-1, 8e).

Populiste et populaire : pourquoi Rome fait bloc avec Mourinho

Le bijou de De Jong, encore un but pour Aubameyang

Le second a fait suite à un six mètres joué long par Marc-André ter Stegen : après une tête manquée d'Air Rrahmani et une remise inspirée de Ferran Torres, Frenkie de Jong a magistralement ouvert son pied droit pour trouver la lucarne opposée et sanctionner la passivité adverse (0-2, 13e). Juste avant la pause, le troisième est arrivé à la conclusion d'un corner d'abord renvoyé par la défense italienne, Gerard Piqué jouant les renards pour finir du gauche après un bel enchaînement (1-3, 45e).

Il n'y a finalement eu "que" sur sa dernière réalisation que le Barça a fait du Barça. Une longue phase de possession, rythmée par les "olé" des supporters espagnols présents, s'est terminée par une frappe en une touche - et en lucarne - d'Aubameyang, qui a profité de la deuxième passe décisive de Traoré jeudi (1-4, 59e). Six tirs cadrés, quatre buts : ces Blaugrana ont été tantôt cliniques, tantôt maladroits (16 tirs en tout).

Pourquoi le MU de Rangnick galère autant ?

Dépassés en première période, les Napolitains ont toutefois fait mieux en termes d'efficacité, quand ils ont réussi à exister, en marquant deux fois sur leurs trois tirs cadrés. Insigne a cru tout relancer sur penalty après une sortie non maîtrisée de Ter Stegen (1-2, 23e), puis Matteo Politano a inscrit un but anecdotique dans une fin de rencontre très calme, punissant une perte de balle de Nico dans sa surface (2-4, 87e).

Mais ce fut globalement très insuffisant. A l'arrivée, la qualification barcelonaise est logique. Naples n'a pas assez montré sur 180 minutes et, triste anecdote, Insigne est sorti sous les sifflets pour sa dernière rencontre de Coupe d'Europe avec son club de cœur. Des matches de C3, le Barça compte bien, lui, en disputer encore quelques-uns.

Liga Xavi : "J'espère que Nico, Pedri et Gavi pourront aller au-delà de ce que nous avons fait" 20/02/2022 À 19:56