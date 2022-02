Ce n'était pas la soirée du Borussia Dortmund. Le BvB a sombré à domicile face aux Glasgow Rangers, vainqueurs (2-4) jeudi en barrage aller de la Ligue Europa. Les Allemands, actuels deuxièmes de Bundesliga six points derrière le Bayern, étaient privés pour cette première manche de leur buteur norvégien Erling Haaland, blessé.

Ad

Ligue Europa Haaland toujours indisponible pour Dortmund contre les Rangers HIER À 17:21

Les Rangers, également deuxièmes de leur Championnat à une longueur du Celtic, ont joué sans complexes et menaient déjà 2-0 à la pause: le capitaine et défenseur anglais James Tavernier a ouvert le score sur penalty (38e), puis l'attaquant Colombien Alfredo Morelos a doublé la marque (41e).

Mbappé s’éloigne du Real Madrid, un club anglais prêt à rafler la mise

Doublé pour Morelos

Les choses ne se sont pas arrangées en seconde période pour les hommes de Marco Rose, qui ont encaissé un troisième but inscrit par l'Anglais John Lundstram (49e), deux minutes avant qu'un autre Anglais, Jude Bellingham, ne réduise le score et ne redonne un semblant de souffle au Borussia. Mais l'espoir local aura fait long feu puisque les Ecossais ont marqué un quatrième but trois minutes plus tard par Morelos (54e), auteur du doublé.

En fin de match l'international portugais Raphael Guerreiro, ancien du FC Lorient, a finalement réduit la marque et fixé le score final d'une frappe du gauche sous la barre (82e). Le match retour, très périlleux pour Dortmund, sera joué dans une semaine à Glasgow. Le Borussia Dortmund a été reversé en C3, éliminé de la Ligue des champions par l'Ajax et le Sporting Portugal. Les Rangers ont eux terminé deuxièmes de leur groupe de C3 derrière Lyon.

Bundesliga 2-5 : Dortmund humilié par Leverkusen, le Bayern s'échappe en tête 06/02/2022 À 16:49