A la fin de la première période, on s'est demandé si Peter Bosz n'avait pas abandonné ses principes de jeu pour le fameux "football pragmatique". Pendant les 45 premières minutes, on a vu de longues séquences de possessions de balle pour Porto, face à des Lyonnais dans un 4-4-2 à plat, tentant d'être compact tant bien que mal. C'est d'ailleurs lors de ces séquences que l'OL a le plus subi.

Ad

La seconde période a été toute autre. Le Lyon qui ronronnait s'est mis à rugir et Paqueta a fini par mettre un coup de griffe à la 59e. Un but d'avance que les Gones ont chéri jusqu'à la fin du match, pour obtenir une victoire importante (1-0) à Porto. Ce qu'aucun club français n'avait fait à Porto depuis Nantes en 1971.

Ligue Europa Costaud cet OL IL Y A 3 HEURES

Première période bof, seconde période Bosz

Avec légèreté, satisfait de son match, Moussa Dembélé, a été tendre avec la première période lyonnaise. "On a commencé le match avec des bonnes intentions, a détaillé l'ancien du Celtic Glasgow. Mais ça ne nous souriait pas. En seconde période on a réussi à mettre ce but".

Pourtant, il n'y a pas grand chose à retirer du premier acte pour l'OL. Le seul danger se nommait alors Lucas Paqueta, que ses coéquipiers ont cherché systématiquement entre les lignes, lorsqu'il décrochait. Peter Bosz l'a d'ailleurs trouvé "extraordinaire". Pour le technicien néerlandais, son joueur a "Montré toutes ses qualités. En numéro 10, il a gardé les ballons", surtout quand les Gones en avaient besoin.

A part ça, une grosse occasion suite à un cafouillage entre Toko Ekambi et Dembélé, des longs ballons vers les attaquants… "Si nous avions joué seulement en utilisant les longs ballons cela aurait été impossible de s'imposer ici" a relevé Bosz. Les Lyonnais ont souffert de la comparaison avec les Portugais qui n'hésitaient pas à tenter quelques beaux gestes à l'approche de la surface d'Anthony Lopes.

Une qualif loin d'être acquise

"C'était un match avec énormément d'intensité, comme un match de Ligue des champions" a analysé Maxence Caqueret. L'intensité, les Lyonnais l'ont mise dès le retour des vestiaires. Des récupérations hautes, des frappes qui s'enchaînent (50e, 53e, 54e…) avant que Lucas Paqueta ne porte le coup fatal.

Certes, les hommes de Peter Bosz ont tremblé jusqu'au bout avec un pénalty et un but dans les arrêts de jeu annulés par la VAR. Mais ils ont arraché un succès dont ils n'ont pas à rougir.

"Il faudra avoir les mêmes ambitions, commencer le match fort et jouer bien regroupés". Moussa Dembélé a bien résumé les ingrédients dont auront besoin les siens, à la maison, pour arracher leur ticket pour le tour suivant. L'OL a déjà remporté six matches de Ligue Europa cette saison. Déjà plus que lors de ses deux précédentes campagnes européennes. Un de plus et les Gones seront en quart.

Ligue Europa Mais pourquoi l'OL joue son match de Ligue Europa un mercredi ? IL Y A 12 HEURES