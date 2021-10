Un hold-up et la tête du groupe pour l’AS Monaco. À l'occasion du 200e match européen de leur histoire, les Monégasques sont repartis de la pelouse du PSV Eindhoven avec une victoire cruciale (1-2). Mais que ce fut compliqué pour les hommes de Niko Kovac, qui ont su faire le dos rond après la pause puis convertir l’une de leurs rares munitions grâce à Sofiane Diop, dans les derniers instants de la rencontre. Ce succès permet au club de la Principauté de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les phases finales de la Ligue Europa. Après trois journées, il compte 2 points d'avance sur la Real Sociedad.

Non sans avoir souffert, les Monégasques se dirigeaient vers un résultat nul qui aurait fait leurs affaires, au regard de la physionomie d’un match qui a fini par leur échapper, tout au moins dans la maîtrise. Les joueurs de Niko Kovac, dont on attendait la réaction après la déroute face à Lyon en championnat, avaient pourtant réalisé une première période plus qu’encourageante dans un scénario très ouvert.

Pour preuve, ils ont ouvert le score par l’intermédiaire de Myron Boadu, parti s’engouffrer entre deux défenseurs sur une passe lumineuse de Caio Henrique (0-1, 19e). Le jeune attaquant néerlandais, prophète en son pays, aurait même pu inscrire un doublé s’il avait fait preuve d’un peu plus de spontanéité sur deux appels (39e, 45e).

Monaco n'a plus vu le jour

Et c’est peu dire que Monaco a bien failli regretter ces deux situations franches. Au retour des vestiaires, les Néerlandais avaient des intentions bien plus ambitieuses face à des Monégasques beaucoup trop sur le reculoir. Alexander Nübel a repoussé l’échéance, sur une tentative de Carlos Vinicius (51e). Il n’a en revanche rien pu faire face à Cody Gakpo, opportuniste sur un contrôle manqué de Vinicius consécutif à une tentative de relais (1-1, 59e).

Après l’égalisation, on ne voyait pas l’ASM reprendre l’avantage, tant elle a cessé d’exister offensivement. C’était sans compter l’abnégation de Kevin Volland, qui s’est arraché aux abords de la surface pour décaler Henrique, passeur décisif pour la deuxième fois sur le but de Sofiane Diop (1-2, 89e). Monaco a souvent paru sur un fil, mais c’est bien le PSV qui a craqué en dernier.

