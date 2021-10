Lassé des nombreux incidents qui frappent les matches de l'OM depuis le début de saison, Jorge Sampaoli est revenu sur le dernier en date, jeudi, lors du match face à Galatasaray en Ligue Europa. La partie a été arrêtée à la 39e minute, alors que le score était de 0-0. Plusieurs fumigènes venaient d'être allumés dans le secteur des supporters de Galatasaray. Pour l'ancien sélectionneur de l'Argentine, l'interruption aurait dû être définitive.

"Plus que la peur d'un possible huis clos, on se demande surtout pourquoi autant de personnes faisant autant de kilomètres (pour venir au stade, ndlr) ont provoqué ce genre d'incidents (lors du match OM-Galatasaray), c'est plutôt étrange, a estimé Sampaoli en conférence de presse et dans des propos relayés par RMC. Le plus juste serait d'avoir des sanctions exemplaires contre les incidents violents. Le match aurait dû être arrêté hier, il n'aurait pas dû continuer. Sinon on montre que les violences font partie du jeu. On parle de bombes agricoles, d'insultes. Il faut des mesures très fortes sinon on peut se poser la question : ce genre d'incidents est-il plus important que le jeu ? C'est une honte ce qui s'est passé hier"

