Les matches Lyon-Bröndby (3-0) et OM-Galatasaray (0-0) en Ligue Europa ont été marqués par des incidents en dehors du terrain jeudi dernier. Des débordements qui ont poussé l'UEFA à ouvrir une enquête comme le révèle L'Equipe ce mardi. En effet, l'instance européenne a ouvert des "" et se réunira le 18 octobre pour les étudier, avant de rendre ses décisions le 22 octobre. Les sanctions pourraient aller d'une simple amende à un huis clos total.

Du côté de l'OL, les débordements entre supporters lyonnais et danois ont entraîné l'interpellation de sept personnes par les forces de l'ordre. Au Vélodrome, les fans marseillais et turcs se sont opposés avant le coup d'envoi de la rencontre . Les supporters de Galatasaray ont essayé de démonter un immense filet de sécurité et envoyé des sièges en direction des Marseillais, qui ont répliqué à coups de jets de pétards.