Le Barça devait faire plus qu’à l’aller pour faire plier Galatasaray et son public de feu. Et même si tout a bien mal commencé avec une ouverture du score du capitaine turc Marcão sur un corner et une tête plongeante (28e), les Catalans ont fait taire la furia stambouliote par le talent et la grâce du jeune Pedri (37e). À 19 ans seulement, il a grandement porté son équipe vers la victoire en déclenchant l’action du deuxième but conclu par Pierre-Eymerick Aubameyang (50e). Comme au bon vieux temps, le rouleau compresseur barcelonais a ensuite fait déjouer des Turcs limités offensivement pour tenir la cadence. Une qualification logique et méritée vers les quarts de finale pour la bande à Xavi qui a notamment retrouvé des couleurs en attaque.

