Ce n'est malheureusement pas une première. Après les sifflets qui ont visé Glen Kamara lors de la défaite des Glasgow Rangers jeudi à Prague face au Sparta (1-0), le club écossais a indiqué vendredi qu'il allait saisir l'UEFA. Ce n'est pas la première fois que les supporters du Sparta Prague sont associés à ce type d'incident : en août, le milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni avait été la cible de cris racistes lors de la victoire des Monégasques dans la capitale thèque, en match de qualification pour la Ligue des champions. Sanctionné par l'UEFA, le Sparta Prague devait d'ailleurs jouer le match contre les Rangers à huis-clos.

Mais l'instance du foot européen a finalement autorisé la présence d'environ 10.000 supporters, dont la plupart étaient des enfants. Conspué pendant tout le match, Kamara avait été victime en mars dernier d'insultes racistes proférées par Kudela lors d'un match de Ligue Europa, ce qui avait valu à l'international tchèque d'être suspendu dix rencontres. Le milieu de terrain de 25 ans, né en Finlande de parents sierra-léonais, a été exclu jeudi après avoir reçu un deuxième carton jaune.

Kamara Crédit: Eurosport

Gerrard : "Glen va bien"

Juste après le match, l'entraîneur des Rangers Steven Gerrard avait avoué ne pas s'être rendu compte de l'hostilité du public envers son joueur. "J'ai pris conscience [de l'incident] après avoir revu le match avec le son des tribunes, et je suis assez surpris de ne pas m'en être rendu compte sur le moment", a déclaré l'ancien capitaine des Reds. "J'ai parlé à Glen Kamara et cette conversation va rester privée. Glen va bien", a-t-il ajouté. "Il y a des centaines de milliers de gens, peut-être même plus, qui sont déçus et frustrés parce que ce problème arrive trop souvent et malheureusement les sanctions ne sont pas suffisantes." "Les Rangers vont saisir l'UEFA", a indiqué Gerrard.

L'avocat de Kamara, Aamer Anwar, a de son côté affirmé que "Prague [avait] un sérieux problème avec le racisme". "Comme d'habitude l'UEFA est invisible." Dans un communiqué, le Slavia Prague a qualifié ces déclarations de "désespérantes": "Son activisme et son harcelement en ligne devraient faire l'objet d'une procédure en Ecosse", a estimé le club tchèque. Le Slavia a également regretté que les enfants qui ont assisté à ce match soient présenté comme les auteurs d'actes racistes : "C'est absolument incroyable qu'après un match on doive voir des enfants innocents attaqués et accusés sans raison de racisme. Insulter les enfants sur internet et dans les médias est inacceptable, ridicule et triste", a regretté le Slavia.

