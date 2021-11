Il n'y aura pas de supporters romains à Marseille. Les fans de la Lazio ont reçu l'interdiction de se déplacer pour le match de la 4e journée de Ligue Europa face à l'OM, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur paru dimanche au Journal officiel. "Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de la Società Sportiva Lazio, ou se comportant comme tel, est interdit entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part", détaille l'arrêté, signé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Cette équipe est peut-être plus forte qu’en 2019" : et si l’Ajax refaisait le coup ?

Ad

Le ministère justifie cette interdiction par le "comportement violent de certains supporters" de la Lazio "de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre", ainsi que "l'interprétation répétée de chants fascistes et la réalisation de saluts nazis". De quoi susciter la colère du club romain, qui y a vu une "offense gratuite" et a réclamé dans un communiqué une "clarification de la part des institutions françaises". Si elle ne conteste pas en soi l'interdiction décidée par la France, "conforme à ce qui avait été décidé par les autorités italiennes" pour le match aller, la Lazio a en revanche dénoncé son application "à l'échelle nationale" et ses "motivations injustifiables".

Ligue Europa Les supporters de la Lazio interdits de déplacement à Marseille IL Y A 12 HEURES

Le virage nord du Vélodrome sera également fermé jeudi contre la Lazio, conséquence des incidents survenus avec les supporters turcs de Galatasaray lors du dernier match de Ligue Europa à Marseille, le 30 septembre. La dernière rencontre entre l'OM et la Lazio, qui remonte au 25 octobre 2018, avait été émaillée de violences. Lors du match aller le 21 octobre (0-0), les supporters de l'OM avaient également été interdits de déplacement à Rome.

Ligue 1 La bonne affaire pour l'OM HIER À 21:34