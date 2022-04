"J'ai eu une vision. Je pense que cette année va être la bonne année." Jean-Michel Aulas y croit. En vérité, il y a toujours cru. En tout début de saison, le président de l'OL prophétisait : "Notre objectif numéro un sera d'aller chercher la Ligue Europa. Même si c'est prétentieux, il faut la jouer pour la gagner. C'est l'année ou jamais vu notre effectif pour nous imposer." Lyon est en quart de finale de la Ligue Europa où il sera opposé à West Ham. A plusieurs reprises, les Gones ont atteint dans leur histoire ce stade de la compétition en Ligue Europa ou en Ligue des champions, sans jamais atteindre la finale. Alors, est-ce enfin la bonne ? Tentative de réponse alors que Lyon aura fort à faire dès ce jeudi.

"Nous sommes ici pour gagner" : Bosz et Lyon ne se cachent pas avant d'affronter West Ham

L'expérience : Lyon n'a pas à rougir

Parmi tout le plateau, et malgré la présence de très grosses cylindrées, l'OL est la dernière équipe, avec Leipzig, à avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions. C'était en 2020, lors du Final 8 de Lisbonne au cours duquel l'OL avait tout de même éliminé la Juventus Turin et Manchester City. Et depuis cinq ans, Lyon a, au minimum, atteint les 8es de finale des Coupes d'Europe dans lesquelles il était engagé. Les septuples champions de France ont le 3e meilleur coefficient UEFA du plateau (19e) derrière le Barça bien sûr (7e) et Leipzig (18e). En termes d'expérience européenne, l'OL n'a donc pas à rougir et peut regarder chacun des quarts de finaliste dans le blanc des yeux. Même si l'Atalanta, régulièrement en Ligue des champions ces dernières années, ou Francfort, demi-finaliste de la Ligue Europa en 2019, ont aussi des arguments.

Manuel Neuer - Olympique Lyonnais Crédit: Getty Images

Le parcours : Lyon et les autres

Six victoires, deux nuls, meilleure attaque de la phase de groupe et Karl Toko-Ekambi meilleur buteur de la compétition : voici le bilan quasiment immaculé de l'OL en Ligue Europa cette saison. Largués en championnat, les hommes de Peter Bosz mettent toutes leurs forces le jeudi soir et sont, pour le moment, intouchables. Dixième coefficient UEFA de la saison, Lyon signe la meilleure campagne parmi tous les qualifiés dont un grand nombre ont été reversés de campagnes ratées en Ligue des champions (FC Barcelone, Leipzig, Atalanta Bergame). Même le grand FC Porto n'a pas résisté en 8e de finale.

La joie des joueurs de Lyon face à Porto Crédit: Getty Images

La dynamique 2022 : Le Barça revenu de l'enfer

On ne donnait pas cher de la peau du Barça à la trêve hivernale. Invaincus depuis le 21 janvier, les Catalans restent sur dix victoires et trois nuls toutes compétitions confondues. En quelques mois, avec le retour d'Ousmane Dembélé, l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, l'explosion de Pedri et la science de Xavi, le FC Barcelone est redevenu l'une des meilleures équipes d'Europe. Incapable de se montrer à la hauteur en Ligue des champions à l'automne, le Barça, qui a balayé le Real Madrid à Santiago Bernabeu le 20 mars (0-4), est désormais le grand favori de la Ligue Europa. Leipzig, une seule défaite en 2022 (face au Bayern, 3-2), est l'autre équipe en très grande forme. L'Eintracht Francfort, l'Atalanta Bergame, West Ham et, bien sûr, Lyon (trois défaites lors des huit dernières journées de championnat) présentent des résultats beaucoup plus inégaux.

Pierre-Emerick Aubameyang Crédit: Getty Images

Le tableau : Lyon dans de sales draps

Affronter West Ham, le 6e de Premier League, n'aura rien d'aisé pour Lyon dans le quart de finale le plus équilibré, a priori. Les deux équipes les plus faibles du plateau, Braga et les Rangers, que l'OL a dominés en phase de groupe, sont dans l'autre partie de tableau. Et en cas de qualification, l'OL pourrait retrouver l'ogre catalan en demi-finale. Autant dire que les hommes de Bosz n'ont pas été épargnés au tirage et qu'une victoire finale restera un exploit compte tenu de leur saison et des adversaires encore en course.

Conclusion : Lyon, troisième larron

Grand favori car en pleine renaissance, le Barça est l'épouvantail de cette Ligue Europa. Leipzig, très solide à toutes les lignes, reste une valeur sûre par la qualité de son effectif, son expérience en Ligue des champions et sa dynamique actuelle. L'OL se place derrière ce duo mais devant tous les autres. Surtout si l'OL maintient le niveau d'exigence qui est le sien en Coupe d'Europe cette saison.

