Pour l’OM, le coup de la panne se confirme. À l'occasion du retour de la Ligue Europa au Vélodrome, le stade a, hélas, davantage vibré avec les échauffourées des supporters qu’avec le spectacle produit par les deux équipes. Les hommes de Jorge Sampaoli sont restés muets face à une équipe de Galatasaray d’abord venue pour bien défendre (0-0). Si le nul arrange le club turc, qui prend la tête du groupe E avec un petit point d’avance sur la Lazio, il ne fait pas du tout les affaires des Marseillais. Pour eux, c’est un troisième match sans victoire, toutes compétitions confondues.

Marseille ne s’attendait certainement pas à buter pendant de longues minutes sur une défense intelligemment orchestrée par Galatasaray, mieux entré dans le match avant de peu à peu lâcher du terrain aux Phocéens. Ces derniers ont néanmoins eu toutes les peines du monde à contourner le bloc adverse, pas aidés, il est vrai, par un Dimitri Payet loin de son meilleur niveau. Par conséquent, on s’est beaucoup ennuyé devant cette rencontre interrompue pendant sept longues minutes en première période, en raison d’échanges de pétards et de fumigènes entre les supporters des deux camps.

L'OM pas verni

Au moins ce contretemps dont on se serait bien passés n’a pas eu aucun effet négatif sur la légère montée en régime des Marseillais. Pour preuve, ils se sont procurés leurs meilleures occasions après cet événement extra-sportif. Malheureusement, Bamba Dieng n’a pas su mettre au fond un excellent centre de Cengiz Ünder (51e). Malheureusement, encore, William Saliba a trouvé la barre sur une tête bien travaillée, à la réception d’un corner de Payet (60e). Malheureusement, enfin, l’arbitre est revenu sur sa décision d’accorder un penalty à Mattéo Guendouzi, accroché par Patrick Van Aanholt dans la surface mais pas suffisamment quand on revoit les images (75e).

À l’arrivée, l’OM pourra certainement regretter ce manque criant de réussite. Mais, dans le même temps, une éventuelle victoire n’aurait pas récompensé sa prestation, trop inconsistante et pauvre, dans le jeu, pour espérer mieux sur la scène européenne. On attendait bien plus, dans l’envie et l’état d’esprit, devant un public incandescent. Sauf que Galatasaray n’espérait rien d’autre qu’un point et que l’OM n’a pas su le lui contester. La double confrontation à venir face à la Lazio risque d’être déterminante pour la suite de la compétition. Et les deux chocs face aux Italiens seront tout aussi chauds à gérer.

