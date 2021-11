Comme Lyon et contrairement à Marseille, Monaco verra bien les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Maîtresse de son destin, l’ASM a souffert face à la Real Sociedad, dans ce qui ressemblait à une finale entre les deux meilleures équipes du groupe B. Mais elle est parvenue à s’imposer au forceps en résistant aux assauts du deuxième de Liga (2-1). Les hommes de Niko Kovac en profitent pour mettre fin à deux séries : la leur, eux qui restaient sur quatre matches sans succès, et celle des Basques, invaincus depuis le 15 août.

Monaco retiendra le résultat, moins la manière. Loin d’être 100 % serein au regard de ses dernières sorties, toutes compétitions confondues, le club de la Principauté n’est pas bien entré dans ce choc européen. Car la Real Sociedad a longtemps affiché une meilleure maîtrise collective, rendant d’autant plus inoffensif des Monégasques très timides. Ces derniers ont malgré tout trouvé le moyen d’ouvrir le score grâce à Kevin Volland, qui s’est parfaitement jeté sur un centre d’Aleksandr Golovin, très actif sur le couloir droit (1-0, 28e). C’était cher payé si on s’intéresse à la physionomie de la première demi-heure, mais l'opportunisme a payé et redonné un peu confiance à Monaco.

