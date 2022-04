À la 86e minute, Michail Antonio, bien lancé par Jarrod Bowen, sonnait la charge d'une bonne contre-attaque pour West Ham. Le genre d'action à exploiter quand on évolue en infériorité numérique dans un quart de finale de Ligue Europa. Ce qui était le cas des Hammers contre l'OL après à la suite de l'expulsion d'Aaron Cresswell après un accrochage sur Moussa Dembélé en position de dernier défenseur en fin de première période. Une situation chaude réduite à néant puisqu'un supporter entrait sur la pelouse au même moment, les stadiers aux trousses. Coupable de l'annihilation d'une action de sa propre équipe, ses camarades se sont mis à l'insulter copieusement et lui jeter des gobelets, qu'on trouve à foison dans les stades anglais.

Si l'on s'attarde sur une telle anecdote, c'est parce que cette intrusion sur le terrain était l'un des moments les plus marquants de cette seconde période, outre les deux buts. Preuve que les Lyonnais ont manqué de créativité dans les 30 mètres adverses, quand bien même ils étaient en supériorité numérique pendant toute la seconde période. Souvent ils se sont cassés les dents sur des Londoniens bien regroupés devant leur surface. Une insuffisance que Tanguy Ndombele, auteur du but de l'égalisation pour l'OL, a expliqué par une certaine appréhension des 22 acteurs : "Je ne pense pas qu'on ait eu du mal (à entrer dans la partie, ndlr). On les craignait un peu, eux aussi ils nous craignaient. C'est pour ça que le match est allé à ce rythme", a analysé le milieu de terrain des Gones.

Comme une faute professionnelle...

"Ce rythme" dont parle Ndombele, était assez particulier. Dès l'entame, on a senti un Lyon prêt à rugir, mais seulement capable de miauler. Avec 65% de possession à la demi-heure de jeu (West Ham était encore à 11), les hommes de Peter Bosz n'avaient toujours pas le moindre tir cadré à se mettre sous la dent. Tandis que les Hammers usaient de la vitesse de Mohamed Benrahma sur le flanc gauche et le jeu de corps d'Antonio en pointe pour se montrer dangereux. Un espèce de faux rythme dans lequel s'enfermaient progressivement les Gones pour finalement s'y piéger tout seul : Malo Gusto offrait le ballon à West Ham à la 52e après une relance mal négociée, Boateng se déchirait en tentant de rattraper la bourde et Bowen ouvrait le score.

Bien heureux d'égaliser un quart d'heure plus tard, Ndombele était à la conclusion d'un bon travail de Tetê entré deux minutes plus tôt sur le côté droit, les Lyonnais étaient conscients que malgré la supériorité numérique, ils ne pouvaient pas espérer beaucoup mieux. Le buteur lyonnais était lucide après la rencontre : "Pour être honnête, on ne va pas cracher dessus, a avoué le joueur prêté par Tottenham. À 10 contre 11 on aurait pu espérer mieux, mais à partir du moment où on prend un but on sait que c'est difficile surtout à l'extérieur. Je pense qu'on ne va pas s'en plaindre aujourd'hui." a-t-il conclu.

Un but encaissé qui reste en travers de la gorge d'Anthony Lopes. Le portier portugais a été dur dans son analyse : "Il y a des regrets vis-à-vis de la physionomie du match. (...) On est mal entrés dans la deuxième période, on prend un but que j'estime être un peu comme une faute professionnelle." a-t-il martelé.

Même si ramener un nul de Londres est loin d'être un mauvais résultat, le match reste un poil frustrant. Aussi frustrant que l'occasion de prendre une option sur la qualification était belle. Peter Bosz en est parfaitement conscient : "Je ne suis pas satisfait du résultat, a grogné le technicien néerlandais. On a bien réagi après avoir subi l’ouverture du score, L’atmosphère au Groupama Stadium va nous aider au match retour" a-t-il conclu, optimiste. Du soutien, l'OL va en avoir besoin le 14 avril pour aller loin sur la scène européenne. Histoire de donner du lustre à cette saison qui en manque un peu sur le plan national.

