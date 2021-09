Une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'OL. Lyon, qui joue jeudi à Glasgow contre les Rangers en match de la 1ère journée de Ligue Europa pourra aligner ses Brésiliens Bruno Guimaraes et Lucas Paquetà mais devra se passer du Suisse Xherdan Shaqiri. La participation de Guimaraes et Paquetà, revenus vendredi du Brésil, pays classé "Rouge Covid", avait été rendue incertaine en raison de la législation écossaise. Cette dernière leur aurait imposé une quarantaine de dix jours, mais l'OL a obtenu une dérogation.

De son côté, Shaqiri ne fera pas partie du groupe qui prendra l'avion mercredi matin. Le parcours vaccinal de l'international suisse est incomplet avec une seule dose qu'il a reçue juste après sa signature à l'OL, le 23 août. Dans ce cas, c'est le Ministère des Sports français qui aurait imposé au joueur helvétique une mise en quarantaine de sept jours sans possibilité de s'entraîner ni de jouer contre le Paris Saint-Germain, dimanche, et Troyes le 22 septembre. En revanche, le défenseur belge Jason Denayer, qui ne peut être vacciné avant deux mois après avoir souffert du Covid-19 au milieu de l'été mais qui possède du coup un "pass sanitaire" valide, échappe à cette disposition et figure bien dans le groupe lyonnais.

Jason Denayer félicité par ses partenaires Crédit: Getty Images

