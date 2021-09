"C’est, pour moi, le plus grand talent brésilien de sa génération." Pablo Longoria s'était montré pour le moins dithyrambique au moment de présenter Gerson à la presse au début de l'été. Le président de l'Olympique de Marseille n'avait pas caché sa fierté d'avoir conclu l'arrivée du milieu brésilien sur la Canebière. Il n'avait pas non plus lésiné sur les moyens pour parvenir à ses fins avec un transfert estimé à 22 millions d'euros, bonus compris. Soit la recrue la plus chère de l'été marseillais. Et de quoi susciter les attentes les plus élevées sur la Canebière.

Gerson n'y a pas pleinement répondu jusqu'ici. Il a bien eu quelques fulgurances sur la deuxième quinzaine d'août avec une passe décisive pour Cengiz Ünder face à Bordeaux (2-2), puis un but lors de la victoire contre Saint-Etienne (3-1). Une entame plutôt prometteuse qui tarde à se confirmer. Le Brésilien, présenté par Longoria comme "un joueur qui fait la différence", est encore loin d'avoir cet impact sur le jeu marseillais. Sa prestation dimanche face à Lens (2-3) est allée dans ce sens. Des passes latérales, peu de prises de risques, une incapacité à casser les lignes : Gerson est resté neutre et l'OM en a pâti.

Tension avec Guendouzi

L'impatience à son égard commence à monter doucement mais sûrement dans la cité phocéenne. Elle s'est même concrétisée sur le terrain face aux Artésiens. Après le deuxième but lensois, celui qui s'était imposé comme l'un des meilleurs milieux du championnat brésilien sous les couleurs de Flamengo a eu une vive altercation avec son coéquipier Mattéo Guendouzi. En substance, le Français lui a reproché vertement de ne pas suffisamment courir. Et il a fallu que Dimitri Payet et Pape Gueye, entre autres, interviennent pour calmer cette situation tendue.

Cet incident pourrait traduire une forme de malaise au sein du groupe olympien. L'Equipe laissait ainsi entendre dans son édition de lundi que Gerson bénéficiait d'une certaine protection de la part du staff et de la direction marseillaise aux yeux des autres membres de l'effectif de l'OM. Un crédit qui peut s'expliquer en partie par l'investissement important consenti par ses dirigeants pour l'attirer sur la Canebière. Et susciter l'incompréhension des autres joueurs par rapport aux performances insuffisantes du Brésilien sur le terrain. Mais Marseille a toutes les raisons de continuer à lui donner un temps de jeu important.

Son utilisation pose question

Derrière Guendouzi (592 minutes) et Boubacar Kamara (540 minutes), Gerson a été le milieu le plus souvent utilisé par Jorge Sampaoli (513 minutes), dans un secteur où la concurrence est assez forte à l'OM. Cela montre surtout la volonté de l'entraîneur olympien de l'intégrer au plus vite au club de manière générale, et à son collectif en particulier. "Généralement, quand un joueur vient d'un autre pays, il faut toujours une période d'adaptation, soulignait-il la semaine passée. Quand on demande un joueur comme lui, c'est parce qu'on voit des qualités. On va avoir besoin de sa meilleure version avec nous cette saison".

Si le technicien argentin veut faire tout son possible pour placer Gerson dans les meilleures conditions, son utilisation du Brésilien pose cependant question. A Flamengo, le joueur de 24 ans évoluait dans un rôle plus axial et un registre plus défensif qu'à l'OM. Dans le système de Sampaoli, il se retrouve régulièrement excentré et dans une position plus offensive. Il a les qualités techniques et créatives pour avoir de l'impact dans ces zones où la densité de joueurs est plus importante. Mais cela exige une évolution de son jeu. Et pour un joueur qui doit aussi s'adapter à un championnat différent, plus physique et plus intense, cela demande du temps.

"Je pensais que mon adaptation serait plus difficile"

Gerson n'a pas tardé à en prendre conscience. Tout en assurant dans le même temps que cela n'était pas un obstacle à son intégration dans le collectif marseillais. "Dans mon nouveau club, je joue dans une position plus avancée, mais je me sens bien, j’aime bien être plus proche du but et avoir plus de responsabilités, assurait-il début septembre. Je pensais que mon adaptation serait plus difficile. Tout se passe bien même si j’ai encore du mal à communiquer avec mes coéquipiers. Je ne comprends pas très bien le Français encore, mais beaucoup au club parlent portugais donc ça m’aide."

Quasiment un mois plus tard, l'OM n'a cependant pas encore récolté les fruits de ses efforts pour faciliter l'adaptation de Gerson. Au point où sa place dans le onze marseillais prête de plus en plus souvent au débat. C'était un problème envisageable concernant un joueur qui n'était pas parvenu à s'imposer dans le championnat italien pour sa première expérience en Europe. Cela n'a pas empêché Marseille de parier sur lui, avec la patience que cela implique. Mais celle des Marseillais a ses limites. Et le Brésilien doit trouver le moyen de hausser son niveau de jeu rapidement pour ne pas l'apprendre à ses dépens.

