Initialement absent du groupe convoqué par Peter Bosz mercredi soir pour affronter West Ham en quart de finale retour de la Ligue Europa, Lucas Paqueta est finalement bien présent avec l'OL, mais seulement sur le banc. Il aurait été testé une première fois positif au Covid plus tôt dans la semaine, puis testé de nouveau ce jeudi matin (toujours positif) et encore une fois cet après-midi, négatif cette fois.

Reste que Lyon est tout de même diminué pour affronter les Hammers. Son gardien titulaire Anthony Lopes, touché à la cuisse droite, n'est pas de la partie et est remplacé par Julian Pollersbeck. En défense, Jason Denayer a pris la place de Jerôme Boateng, en difficulté depuis quelques semaines.

Le banc : M.Barcola, Bonnevie, Paqueta, Kadewere, Henrique, Dubois, H.Keita, Tetê, Da Silva, Reine-Adélaïde, B.Barcola, Boateng

West Ham avec Lanzinin Diop et Areola

Côté Hammers, plusieurs changements par rapport au match aller. Kurt Zouma, annoncé absent, et Aaron Cresswell, suspendu après son carton rouge, sont remplacés par Issa Diop et Benjamin Johnson. Sur le front de l'attaque, Manuel Lanzini a été préféré à Mohamed Said Benrahma.

