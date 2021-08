Composition des groupes

Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. Ce jeudi à 12h, le tirage au sort de la phase de groupes de la C3 aura lieu à Istanbul. Trois clubs français seront en lice : l'Olympique Lyonnais, quatrième de la saison 2020-21, l'Olympique de Marseille, cinquième mais qui a profité de la victoire du PSG en Coupe de France pour s'adjuger une place directe pour la phase de poules, et l'AS Monaco, reversé après son élimination lors du tour préliminaire de la C1 face au Shakhtar Donetsk mercredi.

Si l'OL et l'ASM seront dans le chapeau 1, et éviteront ainsi Naples, Leverkusen ou la Lazio, l'OM sera dans le chapeau 3, le même que celui du Bétis Séville, West Ham, la Real Sociedad ou Fenerbahçe. Dans le chapeau 2, on retrouvera notamment l'Eintracht Francfort, Leicester, les Glasgow Rangers ou le PSV Eindhoven. Enfin, Galatasaray semble être l'équipe la plus solide du dernier chapeau.

La phase de groupes comportera six journées et se déroulera du 16 septembre au 9 décembre prochains. Les 16e auront lieu les 17 et 24 février et les huit troisièmes de la phase de poules de la C1 rejoindront la compétition. La finale se jouera à Séville, au stade Stade Ramon Sanchez Pizjuan, le 18 mai 2022.

Moreno meilleur joueur de l'édition 2020-21

Par ailleurs, Gerard Moreno (Villarreal) a reçu le prix du meilleur joueur de la Ligue Europa, édition 2020-21, en marge du tirage au sort. La saison passée, le "Sous-marin jaune" entraîné par Unai Emery a remporté la C3 face à Manchester United

