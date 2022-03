Lyon a fait la moitié du chemin. Sur la pelouse de Porto, où il est si difficile de s’imposer, encore plus cette saison, les hommes de Peter Bosz ont réalisé un gros coup en gagnant avec la plus petite des marges (0-1). Après une première période plus compliquée, les Lyonnais ont accéléré au retour des vestiaires jusqu’à ouvrir le score grâce à Lucas Paqueta. Ils ont également pu compter sur des faits de jeu favorables, puisque le VAR est intervenu à trois reprises, à chaque fois à leur avantage. Il faudra maintenant résister à la réaction d’orgueil des Portugais lors d’un match retour qui s’annonce bouillant au Groupama Stadium.

Le Lyon de la Ligue Europa semble réellement invincible. Car c’est peu dire que les Gones ont fait forte impression au Stade du Dragon, face à une équipe de Porto qui n’avait pas encore connu la défaite en 2022. Les Lyonnais n’avaient tout simplement pas fait le voyage jusqu’au Portugal pour subir et leur entame a été satisfaisante jusqu’au réveil de leurs adversaires. Moussa Dembélé a été le premier à se signaler sur une tête piquée repoussée par Diogo Costa (11e). Mais, dans la foulée, Anthony Lopes a dû s’illustrer lui-aussi, d’abord sur une frappe vicieuse de Vitinha (11e), puis sur une tentative signée Pepê (32e). L'OL a tenu bon, et il a bien fait.

Le choc Pepe - Paqueta

Sans doute déréglé par la sortie à la mi-temps du roc Pepe, touché à la tête après un choc avec Lucas Paqueta en début de match, Porto a sérieusement baissé le rythme. Et l’OL en a profité. Le club rhodanien a d’abord manqué de réussite et/ou de précision dans le dernier geste, à l’image de Dembélé (49e) ou de Paqueta (54e). La lumière est finalement venue sur une action bien menée par Karl Toko Ekambi, qui s’est arraché pour glisser le ballon à Dembélé, passeur décisif d’une talonnade pour Paqueta (0-1, 59e). On a d’abord cru à un hors-jeu de Dembélé, mais le VAR a bel et bien validé le but.

Lucas Paqueta et Pepe se sont heurtés en début de match Porto - OL Crédit: Getty Images

Lyon sauvé deux fois par la VAR

On a ensuite cru à un ascenseur émotionnel pour Paqueta, qui a touché le ballon de la main sur une intervention défensive dans sa surface. L’arbitre a initialement désigné le point de penalty avant de juger le geste involontaire grâce au VAR (65e), au grand dam des Portugais. Porto a ensuite poussé pour arracher l’égalisation. Mais les vents était décidément contraires dans cette rencontre. Ils pensaient en effet obtenir gain de cause dans le temps additionnel, quand Chancel Mbemba s’est retrouvé seul dans le dos de la défense. Sauf qu’une ultime intervention du VAR a invalidé le but pour une position de hors-jeu (90e+6).

Jusqu’où se hissera l’OL dans cette Ligue Europa, où tout semble lui sourire depuis le début de la saison ? Nul ne saurait le dire. En attendant, les hommes de Peter Bosz ont un pied en quarts de finale et une vraie confiance dans cette compétition. Il faudra maintenant se montrer à la hauteur de cet excellent résultat lors du match retour. À l'arrivée, Lyon n’a pas volé cette victoire, en faisant montre d’un visage conquérant sur la pelouse d’un club qui a été reversé de la Ligue des champions. Sur la scène européenne, les Gones ont pour le moment tout bon.

