Avec tous les yeux rivés sur le choc de la soirée entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain , on aurait presque oublié qu'un autre club français dispute un choc européen ce mercredi. L'Olympique Lyonnais va défier le FC Porto sur sa pelouse en huitième de finale de la Ligue Europa en début de soirée (18h45), comme un lever de rideau du match phare de la journée. La C3 est pourtant une compétition qui dispute habituellement ses matches le jeudi soir, mais pour des raisons géographiques, la rencontre de l'OL a été exceptionnellement décalée.

Pour comprendre la raison de ce match avancé, il faut se référer au règlement de l'UEFA. "Si plus d'un club de la même ville, ou dans un même rayon de 50km participe à la même compétition de l'UEFA et/ou joue dans le même stade, et si les clubs concernés déclarent ne pas pouvoir jouer leurs matches le même jour, l'administration de l'UEFA peut modifier les dates et heures de coup d'envoi en accord avec les principes du Comité des Compétitions de Club", peut-on lire dans l'article 23.03 de l'instance européenne.

Si aucun autre club de la ville de Porto ne concourt en C3, il y a bien une autre écurie portugaise dans la compétition. En l'occurrence, le club de Braga dispute aussi un match de Ligue Europa contre l'AS Monaco cette semaine, et les 47 kilomètres qui séparent les deux villes voisines leur permettent de rentrer dans les critères pour demander un match décalé.

Ce sera aussi le cas pour les deux clubs de Séville, qui reçoivent également tous deux en huitième de finale aller cette semaine. Le FC Séville accueillera West Ham jeudi, tandis que le Bétis de Nabil Fekir joue dès mercredi face à Francfort.

