Ils s'attendaient à du lourd, et ils ont été (partiellement) servis. Lyon et Monaco ont eu des fortunes diverses au tirage ce vendredi, en tombant tous les deux sur des clubs portugais pour leur huitième de finale de Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais défiera le FC Porto dans une affiche digne de la Ligue des champions, quand l'AS Monaco sera opposée de son côté à Braga, adversaire a priori plus modeste. Les deux pensionnaires de Ligue 1 se déplaceront à l'aller le 10 mars, avant de recevoir au retour sept jours plus tard.

Ad

Ligue Europa La bourde : Dembélé oublie son maillot au vestiaire avant d'entrer face à Naples IL Y A 5 HEURES

Porto invaincu depuis deux mois et demi

Le FC Porto sera un adversaire très coriace pour les Lyonnais de Peter Bosz, puisqu'il avait terminé à l'automne troisièmes d'un groupe très relevé avec Liverpool, l'Atlético Madrid et le Milan AC en C1. Leaders du championnat portugais, les Dragons n'ont plus perdu depuis le 7 décembre dernier, signe de leur dynamique plus que positive.

De son côté, Monaco a hérité d'un tirage plus clément. Braga est 4e de la Liga portugaise, à sept longueurs du podium. Les partenaires de l'ancien Marseillais Rolando viennent de sortir le Sheriff Tiraspol lors du barrage pour les huitièmes de finale, après une séance de tirs au but. Dans les autres affiches, le FC Barcelone sera notamment opposé à Galatasaray, tandis que le RB Leipzig défiera le Spartak Moscou, qui devra jouer sa rencontre sur terrain neutre. Le Bétis Séville du Français Nabil Fekir recevra pour sa part l'Eintracht Francfort d'Almamy Touré.

Les affiches des 8es de finale (10 et 17 mars)

Glasgow Rangers - Etoile Rouge de Belgrade

Braga - AS Monaco

Porto - Lyon

Atalanta Bergame - Bayer Leverkusen

FC Séville - West Ham

FC Barcelone - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moscou

Betis Séville - Eintracht Francfort

Ligue Europa Pas d'exploit pour Dortmund face aux Rangers, Leipzig élimine la Real Sociedad IL Y A 14 HEURES