Et de 6 ! L'Olympique de Marseille a conservé ce jeudi la troisième place du groupe E de la Ligue Europa en battant le Lokomotiv Moscou grâce à un but d'Arkadiusz Milik (1-0, 35e). Réduits à 10 avec l'exclusion de Valentin Rongier (80ème), les Olympiens n'ont jamais tremblé dans un match maîtrisé face à un adversaire bien terne. Ils sont donc qualifiés pour les barrages de la nouvelle Ligue Europa Conference. Pour la première fois, six clubs français seront présents lors des phases éliminatoires des compétitions européennes.

Jorge Sampaoli l'avait annoncé hier : il ne comptait pas prendre ce match à la légère. Cela s'est ressenti dans la composition avec les retours de Ünder et Mandanda dans le 11. Parmi les titulaires habituels, seuls Dimitri Payet et Boubacar Kamara manquaient à l'appel. Cette motivation a transpiré dans un début de match maîtrisé face à un adversaire nettement moins concerné. Alors que le Lokomotiv devait s'imposer pour chiper la troisième place des Phocéens, ce sont bien ces derniers qui ont tout fait dans une première période très fermée.

Incapable de se créer des occasions malgré 75% de possession de balle en première période, l'OM a confirmé ses maux offensifs apparus dernièrement. Les Marseillais ont tout de même débloqué le score grâce à Milik, laissé seul sur un corner parfaitement tiré par Ünder. Le Turc a été très précis sur ses centres pour son retour, lui et Konrad De La Fuente créant de nombreux décalages sur les côtés sans parvenir à les transformer en réels dangers dans la surface.

L'OM, entre maîtrise et fébrilité

Paradoxalement, la deuxième période fut bien moins maîtrisée mais beaucoup plus riche en occasions pour les Phocéens. Les Moscovites se sont peu à peu découverts, ne se créant que très peu d'occasions à l'image d'un Smolov passé à côté de son match. A la 93e minute, l'international russe a raté sa reprise sur un des seules véritables occasions de son équipe. Dans ce contexte, l'OM a montré quelques signes de la fébrilité qui lui a tant coûté dans cette phase de poules, que ce soit en défense ou devant le but. Il est symptomatique qu'aucune des occasions de Gerson (7e, 50e, 67e sur la barre) ou de Bamba Dieng, seul à 5 mètres du but dans la dernière minute, n'ait été transformée.

Ces doutes se sont également vus dans l'exclusion de Valentin Rongier (80e) pour un deuxième carton jaune évitable, mais sans conséquence face à un adversaire beaucoup trop limité. Marseille a tranquillement géré la fin de match grâce notamment à la bonne entrée de Dimitri Payet. Les Olympiens méritent leur qualification qu'ils sont allés chercher. Que ce soit rentable ou pas, Marseille et tous les autres clubs français ont fait le choix de jouer à fond les coupes d'Europe, et ils en sont récompensés.

