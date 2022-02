Quand il pense échapper au Lieutenant Mitch Kellaway, Stanley Ipkiss alias The Mask escalade une double porte dans la pénombre et pense s’être enfin débarrasser de la police. Pas de chance : il se retourne et il a toute la police du comté qui le braque avec des projecteurs aveuglants en plein visage. On ne sait pas si Ousmane Dembélé maîtrise aussi bien "Cuban Pete" que Jim Carrey (

) mais la Une de Sport à la veille du match retour de barrages de Ligue Europa à Naples ressemble fortement à cette scène. Pendant les trois prochains mois, l’actualité du numéro 7 culé sera au centre des attentions.

Après un mercato très agité et une direction du FC Barcelone qui voulait le mettre au placard jusqu’en juin, le "Moustique" est revenu dans les bonnes grâces de Xavi Hernández. "Dembélé a été tout proche de passer six mois en tribunes, ce qui ne devrait être acceptable pour aucun joueur, écrit Lluís Miguelsanz. La situation invitait à cela mais Xavi, un homme de football, est venu à la rescousse. Par conviction comme par besoin car le Français reste, quoi qu’on en dise, l’attaquant qui fait le plus de différences."

Le natif de Terrassa y est allé par paliers pendant les trois dernières semaines : hors du groupe histoire de marquer le coup, dans la convocation mais sur le banc pendant 90 minutes contre l’Atlético de Madrid, puis deux entrées en jeu, d’abord sur la pelouse de l’Espanyol, ensuite contre Naples au Camp Nou et enfin une titularisation à Mestalla contre le Valencia CF ponctuée d’une passe décisive.

Une erreur de Xavi ?

Alors : pardonné, délivré Dembélé ? Les sifflets qui ont accueilli son retour en Blaugrana devant son public jeudi dernier se sont estompés au fil des minutes, à mesure que le Français multipliait les coups de boutoir pour forcer l’égalisation et que Ferran Torres focalisait l’attention par ses occasions manquées. Pour autant, le retour de l’ancien Rennais sur le terrain ne fait pas l’unanimité chez les socios. "C’est un cas compliqué, reconnaît Johan, Franco-Espagnol abonné qui ne manque aucun match au Camp Nou et socio numéro 125428. D’après moi, c’est la seule erreur de Xavi depuis son arrivée, même si je parviens à le comprendre : il a besoin de résultats et rapidement."

Le son de cloche est le même pour Navid, socio numéro 126802 : "Xavi privilégie le sportif à l’institution et je ne trouve pas cela normal. Je pense que les dirigeants le laisse agir de la sorte car ils craignent sans doute pour les résultats… à moins qu’ils se soient concertés pour tenter une dernière fois de faire prolonger Dembélé. Quoi qu’il en soit, ça me reste en travers de la gorge."

Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand"

La situation de "Dembouz" illustre une forme de frontière entre l’afición et le club. Ce n’est pas l’Ukraine et la Russie non plus mais ce n’est pas négligeable. L’immédiateté contraint certainement à une réintégration de l’ailier. C’est en tous cas ce que suggère Navid : "la victoire en Ligue Europa est très importante financièrement pour le club et cela prédomine sur le projet."

Pour autant, Dembélé n’a pas convaincu et c’est bien ce qui restera de son passage de 5 saisons en Catalogne. "Je suis déçu de son attitude mais surtout de son rendement sur certains matches, martèle Johan qui doit détenir l’une des plus belles collections de maillots du club. Tactiquement, il n’est pas toujours au point et il fait souvent les mauvais choix. J’aurais préféré un départ dès cet hiver afin que le problème soit réglé une bonne fois pour toute."

Une offre de la dernière chance ?

Dans l’impossibilité de transférer Ousmane Dembélé avant la fin du mercato d’hiver et donc de récupérer de l’argent en plus de faire de la place dans la grille des salaires, les dirigeants n’ont pas beaucoup de solutions : soit le joueur signe où il veut sans indemnité de transfert (avec un prix d’achat aux alentours de 140M€, sacrée gamelle financière), soit ils parviennent à le faire prolonger à leurs conditions. "Dembélé sait ce que son entraîneur a fait pour lui et, sans nul doute, il lui en doit une, écrit Jordi Carné dans Sport. Il devra le prouver sur le terrain mais peut-être que ces six mois supplémentaires que le Barça lui a accordés devraient aussi lui servir à réfléchir sur son comportement."

Après la telenovela de janvier, il n’est pas acquis que les socios apprécieraient une saison 2. Une nouvelle fois, le club doit rester au-dessus du terrain. "Je comprends les sifflets que Dembélé a reçu contre Naples, affirme Navid. Actuellement, le public du Camp Nou est composé de 85% d’abonnés et d’abonnés-socios. Eux comprennent mieux le principe d’institution que les nouveaux supporters."

Ousmane Dembélé, sur le banc face à l'Atlético Crédit: Getty Images

Alors même si, d’après la presse catalane, Dembélé réitérerait sa volonté de rester au Barça au vestiaire blaugrana, l’opération séduction prendra plus de temps au sein de l’opinion publique : "il dit que c’est son rêve mais dans les faits, il préfère laisser son agent demander un max d’argent en dépit de la situation économique, alors qu’il a été régulièrement été blessé et qu’il n’a jamais répondu pleinement présent."

Johan n’est guère plus emballé par la perspective d’un nouveau contrat, surtout après les arrivées récentes pour étoffer l’attaque. En fan absolu du torero Pablo Aguado, il porte l’estocade : "une possible dernière offre est évoquée. Il faudra voir le rendement des autres joueurs mais aussi ses propres prestations. Mais selon moi, si Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang étaient arrivés dès le début de saison, Dembélé n’aurait même pas joué."

Après quatre ans et demi à Barcelone, Dembélé n’a jamais réellement rencontré son public et, malgré quelques fulgurances, la greffe n’a jamais pris alors qu’il était arrivé avec beaucoup d’espoirs pour succéder à Neymar. La fracture peut-elle se résorber en quelques semaines ? Cela semble très hypothétique, même avec une fin de saison réussie.

