"Le match de demain (jeudi) sera vital pour la qualification". Après avoir ramené un point seulement de son déplacement à Moscou chez le Lokomotiv, l'OM et son entraîneur Jorge Sampaoli veulent s'imposer jeudi contre Galatasaray lors de la 2e journée de la Ligue Europa. "Galatasaray est une formation un peu différente de celles qu'on a l'habitude d'affronter. Ils mettent beaucoup d'intensité sans ballon. Ce sera un match difficile et si on n'est pas capables d'avoir la possession et d'attaquer, on va subir des transitions rapides et en nombre", a ajoute l'entraîneur argentin en conférence de presse.

Si on ne contrôle pas le jeu et les transitions, ça sera difficile

L'ancien sélectionneur de l'Argentine est aussi revenu sur la défaite de son équipe dimanche contre Lens (3-2), estimant que la répétition des matches ne pouvait pas être une excuse. "Ce qui pèse, ce n'est pas la fatigue, c'est la défaite. Tout peut être une excuse pour une partie qui n'a pas été bonne, la fatigue, la composition qui n'était pas la meilleure, des joueurs jeunes, a-t-il dit. Mais on est des pros et on doit être prêts à jouer selon le rythme qu'impose le football actuel. Je ne crois pas qu'on a perdu à cause de la fatigue. On a perdu contre une équipe qui a mieux joué. Si demain on ne contrôle pas le jeu et les transitions, ça sera aussi difficile."

De son côté, l'ailier turc de l'OM, Cengiz Under, a assuré que le groupe était "concentré sur le résultat". "Notre objectif c'est de gagner après la défaite contre Lens. On sera encore plus motivés et l'Europe a un statut particulier. Je suis assez excité de rencontrer une équipe turque. On est prêts, j'attends de montrer ce que je sais faire, comme toute l'équipe", a-t-il conclu.

