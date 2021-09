Le match de Ligue Europa entre Marseille et Galatasaray a été brièvement interrompu jeudi peu avant la fin de la première période quand des pétards et des fumigènes ont été jetés depuis le parcage où étaient réunis les supporters du club turc. La partie a été arrêtée à la 38e minute, alors que le score était de 0-0. Plusieurs fumigènes venaient d'être allumés dans le secteur des supporters de Galatasaray.

L'avant-match déjà tendu

Un d'entre-eux a touché un chargé de sécurité sur la pelouse et un autre a atteint le Virage Nord du Vélodrome, où sont installés plusieurs groupes de supporters de l'OM (Dodger's, Fanatics, MTP, CAOM). De très nombreux pétards ont alors explosé et quelques provocations ont suivi entre supporters turcs et marseillais. Le match a été interrompu un peu plus de sept minutes, les joueurs restant sur la pelouse. Il a repris dans le calme.

L'avant-match avait déjà été tendu autour du parcage des supporters de Galatasaray, les CRS présents en bas du secteur faisant brièvement usage de gaz lacrymogène. Les fans de Galatasaray n'ont pas été autorisés à faire le voyage d'Istanbul à Marseille, mais le club compte de très nombreux supporters partout en Europe. Le match se déroule en présence de la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

