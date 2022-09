Il devait être le remède aux maux de Manchester United. Le 19 août dernier, les Red Devils avaient frappé un grand coup sur le mercato en déboursant plus de 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Casemiro . L'emblématique milieu brésilien, cinq fois champion d'Europe avec le Real Madrid, ressemblait à la recrue idoine pour un entrejeu mancunien largement dépassé contre Brighton (1-2) et Brentford (4-0) lors de ses deux premières sorties de la saison en championnat. Et une belle solution de repli après l'échec subi par les dirigeants de MU sur le dossier Frenkie de Jong.

Ad

Manchester United était alors au fond du classement. Et il était très difficile d'imaginer que près d'un mois plus tard, Casemiro serait encore en train d'attendre sa première titularisation en Premier League sous ses nouvelles couleurs. C'est pourtant le cas. Le Brésilien, dont la signature a été définitivement officialisée au soir de la victoire contre Liverpool (2-1), a dû se contenter de 51 minutes de jeu. Dont dix lors du choc remporté face à Arsenal (3-1) le 4 septembre.

Ligue Europa MU trébuche à Old Trafford 08/09/2022 À 21:13

Les choix forts de Ten Hag

Un brillant succès face aux Gunners qui a validé le renouveau des Red Devils. Et les décisions fortes d'Erik ten Hag pour bâtir un onze qui vient d'aligner quatre victoires consécutives et de replacer MU dans le haut du tableau. Installer Marcus Rashford à la pointe de l'attaque, quitte à laisser Cristiano Ronaldo sur le banc. Exclure Harry Maguire de l'équipe de départ pour s'appuyer sur une charnière formée par Raphaël Varane et Lisandro Martinez. Et miser sur un duo pour le moins improbable avec Scott McTominay et Christian Eriksen à la récupération. Même si cela condamne pour le moment Casemiro à ronger son frein parmi les remplaçants.

Casemiro, des adieux en sanglots

L'adage est formel. On ne change pas une équipe qui gagne. Ten Hag a fait une exception avec Antony, titularisé à la place d'Anthony Elanga contre Arsenal, mais elle ne fait que confirmer la règle. "On cherche à créer des automatismes, avait expliqué l'entraîneur mancunien après la victoire face à Leicester (0-1) au début du mois, pour justifier sa décision de reconduire l'équipe qui s'était imposée à Southampton (0-1). Ce onze a fait de bonnes choses alors nous continuons (avec lui). Nous avons d'autres matches à venir, donc d'autres joueurs seront amenés à l'intégrer." Casemiro a ainsi eu droit à sa première titularisation en Ligue Europa pour la réception de la Real Sociedad (0-1).

Les chiffres remarquables de McTominay

Une compétition où ten Hag semble plutôt disposé à faire tourner son effectif afin de préserver les éléments de son onze préférentiel pour le championnat. Le Brésilien pourrait ainsi être de nouveau titularisé jeudi contre le Sheriff Tiraspol, mais le report du match de Premier League contre Leeds prévu ce week-end pourrait inciter ten Hag à aligner son équipe-type face aux Moldaves. Et donc préférer McTominay à Casemiro. "Casemiro est nouveau dans l'équipe et doit s'adapter, avait souligné le Néerlandais après la victoire contre Arsenal. Il doit s'habituer à ma façon de jouer au football. Et McTominay le fait très bien. Il a l'avantage de sa jeunesse et il a fait de bonnes choses."

Casemiro, CR7, le Barça qui recrute à tour de bras : tout ce qu'on n'avait pas vu venir

C'est peu de le dire. La complémentarité de son duo avec Eriksen a été essentielle dans le renouveau de Manchester United après une entame très compliquée. Le Danois offre cette qualité technique et cette justesse de jeu qui donne du liant entre le milieu et l'attaque des Red Devils. McTominay se concentre sur un travail de harcèlement du porteur adverse du ballon qui porte ses fruits (84 courses de pressing réalisées depuis le début de la saison, plus que n'importe quel autre joueur de MU). Et son apport dans les airs est considérable avec 16 duels aériens remportés. Seul Raphaël Varane fait mieux dans l'effectif mancunien (19).

Eriksen : "On commence à avoir une bonne connexion"

Des qualités dont Manchester United avait grand besoin. Et qui ont justement poussé les Red Devils à recruter Casemiro. Mais McTominay occupe actuellement trop bien le rôle qui semblait dévolu au Brésilien pour céder sa place dans le onze de départ. Surtout, son duo avec Eriksen marche déjà fort mais il a encore une marge de progression et Ten Hag a plutôt intérêt à continuer à les associer. "On se cherchait un peu dans les premiers matches, mais maintenant on commence à avoir une bonne connexion, à bien sentir où on doit se placer, témoignait le Danois sur le site du club après la victoire contre Arsenal. Il y a des choses que l'on peut améliorer, mais nous sommes sur la bonne voie."

C'est le genre de surprises que le football peut procurer. Pendant qu'un improbable duo contribue nettement à remettre Manchester United sur les bons rails, celui qui était encore un homme de base de l'équipe championne d'Europe en titre il y a quelques semaines doit prendre son mal en patience sur le banc. Casemiro n'est pas condamné à jouer les doublures de luxe pour autant. La saison est longue et tout peut aller très vite, surtout dans un club comme Manchester United. Présenté comme le sauveur à son arrivée et cantonné à un rôle de remplaçant jusqu'ici, le Brésilien a déjà pu en faire l'expérience.

Coincé à Manchester, privé de C1 : A quelle saison doit s'attendre Ronaldo ?

Premier League Les entourloupes comptables de la Premier League 04/09/2022 À 23:40