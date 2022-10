La mise au ban n'aura pas duré. Moins d'une semaine après avoir écarté Cristiano Ronaldo du groupe de l'équipe première , Manchester United a décidé de le réintégrer, ce mardi. La nouvelle a été confirmée par la BBC et Sky Sports News. Pour rappel, CR7 avait été mis à l'écart pour avoir refusé d'entrer en jeu lors du match de Premier League face à Tottenham.

Après avoir passé plusieurs jours à s'entraîner individuellement, le quintuple Ballon d'Or pourrait être convoqué pour le match face au Sheriff Tiraspol, jeudi, en Ligue Europa. Les Red Devils affronteront ensuite West Ham, dimanche, à Old Trafford.

"Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes collègues, de mes adversaires et de mes entraîneurs, avait réagi Ronaldo la semaine passée. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé, écrit-il. Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été au cours des 20 dernières années en jouant au football d'élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision."

