Le match de Ligue Europa entre Arsenal et le PSV Eindhoven se tiendra le jeudi 20 octobre. La reprogrammation de la rencontre, à 19h, a été rendue possible par "la décision de la Premier League de reporter le match de championnat entre Arsenal et Manchester City qui devait avoir lieu le 19 octobre", a précisé l'UEFA. L'instance européenne avait dû renoncer lundi à maintenir ce match entre le club londonien et le PSV à la date prévue en raison de "l'impossibilité pour les forces de l'ordre locales de garantir sa sécurité", tant le décès d'Elizabeth II a mobilisé de policiers.

Dimanche, l'UEFA avait également annoncé le report de 24 heures du match de la deuxième journée de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples "en raison des contraintes sévères en matière de ressources policières et d'organisation liées (...) au deuil national" après le décès de la reine. La souveraine est décédée jeudi dernier au château de Balmoral, en Ecosse. Ce mercredi, une procession emmenée par Charles III, en début d'après-midi, acheminera le cercueil de Buckingham au palais de Westminster, où il reposera jusqu'au 19 au matin, jour de ses obsèques.

