La Beaujoire, presque pleine, espérait enfin voir le sursaut des Nantais face à Fribourg ce jeudi. Elle a assisté, impuissante, à la déroute de Canaris corrigés par les Allemands (0-4). Après avoir touché deux fois les montants par Sissoko puis Corchia, Nantes a cédé le ballon et la maîtrise du match à ses adversaires,qui ont systématiquement puni les erreurs défensives des hommes de Kombouaré. Nantes enchaîne une sixième défaite en sept matches et plonge un peu plus encore dans les doutes. Troisièmes du Groupe G, à 4 longueurs de Qarabag, ils sont condamnés à l'exploit pour rester en vie dans cette Ligue Europa.

Nantes malheureux puis maladroit

Entre une équipe sans confiance et une autre qui surfe sur une série de 10 matches sans défaite, les détails tournent souvent en faveur des seconds. Dans un début de match plutôt équilibré, les Nantais ont cru enfin retrouver le chemin des filets, eux qui n'ont plus marqué depuis 6 rencontres désormais, à l'exception d'un csc face à Monaco. Mais Sissoko a fracassé la transversale de Flekken à la 12e minute d'une tête sur corner, avant que Corchia fasse résonner le poteau gauche du gardien (20e), à chaque fois battu. Sans le savoir, Nantes venait de laisser passer sa chance.

Fribourg a mis progressivement le pied sur le ballon ensuite, et dicté le rythme de cette rencontre en profitant des approximations adverses pour marquer. Un centre repoussé plein axe par Lafont permettait à Kübler d'ouvrir le score avant la pause (27e). Au retour des vestiaires, après un quart d'heure nantais intéressant, Fribourg faisait le break avec Gregoritsch, tout juste entré en jeu (72e), derrière une perte de balle de Corchia. Puis Castelletto, qui venait de rater le cadre à bout portant, glissait devant Schade avant de dévier la frappe de l'Allemand au fond des filets (83e). Une dernière frappe anodine repoussée par Lafont permettait à Jeong de sceller le score (88e) et valider la lourde défaite nantaise.

Un derby plus crucial que jamais

Kombouaré va devoir trouver les mots et les solutions dans cette semaine importante pour son club. Nantes est désormais à quatre longueurs de Qarabag, deuxième du Groupe G de Ligue Europa, et doit réussir un sans faute face aux Azéris puis l'Olympiakos pour espérer rester en vie en C3. Avant cela, il y aura dimanche un derby primordial à jouer face à Brest (15h) à la Beaujoire, une semaine après avoir été battus chez le Stade Rennais (0-3). Une nouvelle contre-performance noircirait un peu plus encore la mauvaise série nantaise.

