Une nouvelle déception pour Nantes. Quatre jours après avoir perdu à Monaco (4-1), les Canaris se sont inclinés sur la pelouse de Fribourg (2-0), à l’occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Une nouvelle défaite logique, tant les joueurs d’Antoine Kombouaré ont été inoffensifs. Ce résultat les place dans une situation très inconfortable, à la troisième place du groupe G avec trois petits points. A trois longueurs de Qarabag, et six unités derrière Fribourg.

Avec une défense à cinq et un bloc défensif très bas, les Nantais étaient clairement venus en Allemagne pour jouer le nul. Pas autre chose. La première période aurait pu valider cette stratégie. Car durant quarante-cinq minutes, Fribourg ne s’est pratiquement pas montré dangereux. Tout juste un tir de Kyereh, détourné par Pallois, a obligé Lafont à une belle parade (32e). La seule illumination d’un premier acte bien triste.

Nantes plombé par une maladresse de Chirivella

Mais après le repos, tous les plans nantais ont rapidement été anéantis. Car Doan a profité d’une maladresse de Chirivella, qui a marché sur le ballon dans sa surface, pour servir idéalement Kyereh pour l’ouverture du score (1-0, 48e). L’actuel deuxième de Bundesliga a alors conservé la maitrise des débats et a logiquement creusé l’écart. Grifo a profité de la passivité de Casteletto pour ajuster un tir dans le petit filet opposé (2-0, 72e).

Le plus inquiétant a été l’absence de réaction des Canaris. Ils n’ont jamais été en mesure de bousculer leurs adversaires. Ils ont joué sur un rythme beaucoup trop lent pour avoir un réel espoir de revenir au score. On retiendra tout juste deux opportunités. Un face-à-face manqué par Guessand après une passe en retrait allemande hasardeuse (84e). Et une tête dans les six mètres sur corner de Moutoussamy face au but vide qui a terminé au-dessus (88e). Avec un quatrième revers lors de ses cinq derniers matchs (un nul), Nantes s’enfonce dans une spirale infernale.

