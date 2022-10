C'est son geste signature, celui qui lui a permis d'attirer les lumières et de faire grimper sa valeur, tout comme son nombre de followers. Brillant à l'Ajax, Antony avait l'habitude des contrôles de balles atypiques. Mais le plus connu d'entre eux reste la toupie : sur un service au sol, le Brésilien contrôle avec l'intérieur du pied avant de tourner sur lui-même.

Ad

Discret depuis son arrivée sur les arabesques, il a tenté le coup jeudi, en Ligue Europa, face au Sheriff Tiraspol (3-0). Sur un service de Casemiro, alors qu'il était excentré à droite, Antony a provoqué une réaction enthousiaste d'Old Trafford avant de rater sa passe en direction de la surface adverse. Un geste qui a été très commenté outre-Manche.

Ligue Europa "Il en avait besoin" : un petit match et Ronaldo a relancé la machine IL Y A 11 HEURES

Sur le plateau de BT Sport, Paul Scholes a démoli le Brésilien. "C'est tout simplement ridicule, c'est de la frime, a-t-il lâché. Regardez la réaction d'Erik ten Hag, ça résume tout. Ça n'amuse personne. Il y a 0-0 et en plus il perd le ballon derrière". "C'est gênant", a complété Robbie Savage, également consultant.

Tant que c'est utile

Sur son banc, Ten Hag n'a pas bougé à la vue de geste mais a secoué la tête de manière agacée. Le résultat ? Un remplacement à la mi-temps pour le Brésilien. Interrogé en conférence de presse sur ce choix, il a jugé durement son ailier droit. "Je demande plus de sa part, a-t-il expliqué. Plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans les derniers mètres".

Le tout avant de se lancer sur l'appréciation de cette toupie : "Quand il y a un geste technique comme ça, c'est bien tant que c'est utile. Si vous ne perdez pas la balle, alors c'est OK. Mais si c'est un geste technique pour faire un geste technique, alors je le corrigerai". Antony sait à quoi s'en tenir.

Pourquoi on n'y croit pas : Ronaldo en MLS dès cet hiver

Ligue Europa Monaco devra encore batailler IL Y A 12 HEURES