Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que Rennes s’est fait désirer. Opposés au Dynamo de Kiev dans le cadre de la 3e journée de Ligue Europa, les Rouge et Noir ont attendu les dernières secondes et un but du jeune Désiré Doué pour s’en sortir au terme d’un match dominé (2-1). Martin Terrier avait ouvert le score avant que Viktor Tsygankov n’entretienne l’espoir durant le seul temps fort de son équipe. Rennes conserve la tête du groupe B de Ligue Europa, à égalité de points avec Fenerbahçe.

Rennes n’est pas passé loin d’obtenir un mauvais résultat à domicile, face au Dynamo Kiev. Si emballants furent-ils offensivement, parvenant notamment à se créer de nombreuses occasions, les joueurs de Bruno Génésio ont traversé une phase de doutes après avoir été rattrapés par leurs démons. Comme quasiment toujours cette saison, qu'importe la compétition disputée, ils ont concédé un but, alors que Steve Mandanda avait réalisé l’arrêt qu’il fallait sur la première tentative de Viktor Tsygankov, très en veine sur cette action (1-1, 33e).

À Rennes, il y a des jeunes doués

Les Ukrainiens n’avaient pas montré grand-chose jusqu’à ce but marqué contre le cours du jeu. Même s’il faut reconnaître que les Rennais se sont un peu trop relâchés après la réalisation inscrite par Martin Terrier (1-0, 23e). Elle est venue récompenser la belle entame de son équipe, qui a multiplié les assauts dans la surface du Dynamo Kiev, qui aurait cédé plus vite sans une parade décisive de Denis Boyko (14e).

Le tort du Stade Rennais aura donc été de se croire trop beau face à une équipe qui vit une saison compliquée en raison de la conjoncture entourant son pays. En seconde période, on a d’abord vu les Bretons gâcher des munitions (50e, 59e, 63e, 70e, 73e, 85e) et on a pensé qu’ils finiraient par s’agacer. C’était sans compter l’éclair de Désiré Doué. Du haut de ses dix-sept ans, il a réussi son pressing sur Denys Popov et a parfaitement ajusté Boyko dans la foulée pour offrir la victoire aux siens (2-1, 89e). Avant le derby face à Nantes, corrigé par Fribourg (2-0), la série d’invincibilité est prolongée et la qualification pour la phase finale de Ligue Europa est en bonne voie.

