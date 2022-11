Dans le même bateau. Nantes, Monaco et Rennes ont franchi une première étape en sortant de la phase de poules de la Ligue Europa. Une deuxième, vraisemblablement plus corsée, attend désormais les trois clubs tricolores. Deuxièmes de leurs groupes respectifs, ils seront opposés à des formations issues de la première phase de la Ligue des champions . Il y a forcément du lourd à attendre et de belles affiches potentielles.

Parmi les adversaires possibles figure notamment le FC Barcelone, devancé par le Bayern Munich et l'Inter dans son groupe de Ligue des champions. Ou encore la Juventus Turin, troisième de sa poule en C1 derrière Benfica et le PSG. Mais aussi l'Ajax Amsterdam ou le FC Séville, club le plus titré en C3 avec six trophées. Le Bayer Leverkusen, Salzbourg, le Shakhtar Donetsk et le Sporting Portugal, qui a croisé la route de Marseille lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, sont d'autres opposants potentiels pour les clubs français.

Chapeau 1 (deuxième de groupe de Ligue Europa)

Manchester United

Midtjylland

Monaco

Nantes

PSV Eindhoven

Rennes

AS Roma

Union Berlin

Chapeau 2 (troisième de groupe de Ligue des champions)

Ajax Amsterdam

FC Barcelone

Juventus Turin

Bayer Leverkusen

Salzbourg

FC Séville

Shakhtar Donetsk

Sporting Portugal

