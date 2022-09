La rencontre de Ligue Europa Rennes-Fenerbahçe ce jeudi représente un "risque sérieux" au niveau des supporters. Voici ce qu'a indiqué lundi la préfecture pour justifier ainsi la limitation du nombre de supporters présents à 19.000.

D'une capacité totale de presque 30.000 places, le Roazhon Park ne sera donc rempli qu'aux deux-tiers, uniquement des abonnés et 1.395 supporters du club turc accompagnés sous escorte vers le parcage visiteur, venus majoritairement d'Allemagne, Belgique, Suisse et Pays-Bas en transports en commun, a détaillé lors d'un point presse Elise Dabouis, directrice de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine.

La préfecture se prépare, selon Elise Dabouis, à l'activation d'une cellule de crise afin de suspendre le match si besoin, de façon à ce qu'il reste "un spectacle familial" loin des "débordements aperçus récemment dans d'autres enceintes, qui portent une ombre sur le football, ce qui est désolant".

Pour ce match classé à "3" sur une échelle de cinq niveaux de risque de trouble à l'ordre public par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), la préfecture a prévu un "dispositif étoffé" de 60 policiers, 20 membres supplémentaires des sections d'intervention rapides de Loire-Atlantique et du Calvados et sollicité le renfort de deux à trois unités de forces mobiles.

Le Stade Rennais mobilise quant à lui 160 agents de sécurité et 360 stadiers pour canaliser des supporters turcs connus pour "être démonstratifs, faire usage d'engins pyrotechniques et lancer des projectiles" lors des rencontres sportives, toujours selon la préfecture.

"À la suite de plusieurs réunions avec les instances en charge de la sécurité de ce match d'Europa League", le club breton, qui a représenté son adversaire turc lors de ces entretiens et l'a informé du dispositif, a choisi de "ne pas ouvrir sa billetterie Grand Public ce lundi 12 septembre", est-il indiqué dans un communiqué du club. "Cette décision nous attriste mais... s'impose comme la plus responsable", conclut le Stade Rennais, alors que la France craint de replonger dans les affres du hooliganisme après une saison 2021-2022 heurtée par les débordements de supporters et les récentes violences de Nice-Cologne en Ligue Europa Conférence jeudi.

