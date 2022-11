Manchester United termine sur une victoire. Mais une victoire au goût amer. Ce jeudi soir, les Red Devils se sont imposés sur la pelouse de la Real Sociedad (0-1), lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa. A la Reale Arena de San Sebastián, c'est Alejandro Garnacho qui a réussi à trouver la faille (17e).

Ad

Premier League Manchester United regarde vers le haut 30/10/2022 À 18:06

Dans le groupe E, les deux formations étaient déjà qualifiées pour la suite des événements. Mais Manchester United, pour espérer terminer premier du classement et aller directement en huitièmes de finale, devait remporter cette "finale" par au moins deux buts d'écart. Résultat, les partenaires de Cristiano Ronaldo devront disputer un barrage contre un troisième de Ligue des champions.

Âgé de 18 ans et 125 jours, Alejandro Garnacho est devenu le plus jeune buteur non anglais de Manchester United dans une compétition européenne majeure, dépassant George Best, buteur à 18 ans et 158 jours contre Djurgårdens IF en 1964. Parfaitement bien servi par Cristiano Ronaldo, le jeune Argentin est ensuite venu tromper Alex Remiro, d'une puissante frappe du pied gauche (17e, 0-1).

Cristiano Ronaldo lors de Real Sociedad - Manchester United en Ligue Europa le 3 novembre 2022 Crédit: Getty Images

Cristiano Ronaldo a eu la balle de 2-0

Et puis, plus rien. Si les Red Devils sont parvenus à ouvrir la marque assez tôt, sur la première tentative de cette rencontre, derrière, ils se sont montrés bien incapables de mettre à nouveau en danger le gardien de but adverse. Le portier espagnol s'est, malgré tout, fait une belle frayeur, lorsque son défenseur Jon Pacheco s'est fait contrer, dans son dégagement, par Cristiano Ronaldo. Mais derrière, l'international portugais a vu sa tentative de lob passer juste au-dessus de la barre transversale (42e).

En face, la Real Sociedad a semblé bien sereine. Après avoir remporté ses cinq premières rencontres de poule, dont le match aller du côté d'Old Trafford (0-1), les hommes d'Imanol Alguacil ont réussi à être dangereux plus d'une fois. Comme juste avant la pause, mais Andoni Gorosabel puis Pablo Marin sont tombés sur un excellent David de Gea, auteur d'une double parade décisive de très grande classe (43e). Le portier espagnol, qui ne participera pas à la Coupe du monde, s'est également montré très vigilant sur deux autres tentatives, déjà devant Marin (41e) puis face à Ander Guevara (74e). Deux frappes qui ont manqué, cette fois, de puissance.

La Real a donc parfaitement bien joué le coup, essayant même de gagner du temps quand elle le pouvait. Cela a même valu à Carlos Fernandez un carton jaune, alors qu'il devait pourtant céder sa place (73e). Et cela a même failli faire perdre définitivement à Cristiano Ronaldo ses nerfs. Le Portugais ayant été lui aussi averti (72e). Cette rencontre s'est finalement terminée à onze contre onze. Pour le plus grand bonheur du public venu en nombre, pour s'assurer que son équipe préférée disputera donc bel et bien un tour de moins. Quant à Manchester United, il va devoir certainement s'attendre à un gros morceau en provenance de la Ligue des champions.

Premier League Antony et sa toupie : a-t-on le droit d'être beau sans être efficace ? 30/10/2022 À 06:57