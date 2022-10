Il n'y a pas de cas Cristiano Ronaldo à Manchester United. C'est du moins ce qu'assure Erik Ten Hag, l'entraîneur des Red Devils. "Si je vous disais que tous les joueurs qui sont ici sont heureux ou satisfait, même quand ils sont sur le banc, c'est un club où ils n'auraient rien à faire, et tout particulièrement Cristiano", a expliqué le Néerlandais en conférence de presse, avant le match de Ligue Europa contre Omonia Nicosie.

"Il est très compétitif, comme nous le savons tous. Il n'est pas heureux, évidemment, quand il ne joue pas", a reconnu Ten Hag. "Mais comme je l'ai déjà dit, et si je dois le répéter, il s'entraîne bien, il est de bonne humeur, il est motivé et il donne son maximum. C'est ce qu'on attend de lui", a complété le technicien qui pourrait lui offrir sa quatrième titularisation de la saison, toutes compétitions confondues.

Ten Hag "remercie" City

L'attaquant de 37 ans, qui a cherché à partir cet été en "séchant" notamment la reprise de l'entraînement et la tournée du club en Thaïlande et en Australie, a assisté du banc, dimanche, à l'humiliation subie à Manchester City (6-3). Ten Hag a d'ailleurs adressé un "merci pour la leçon" aux Citizens et à Pep Guardiola.

"Manifestement, cela a été un journée difficile (...) Cela a été un retour sur terre mais maintenant nous devons en tirer les leçons et continuer", a-t-il souligné. Avec un triplé de Erling Haaland et un autre de Phil Foden, la défense de United a volé en éclat, mais toute l'équipe est a blâmer, a assuré Bruno Fernandes.

"On a laissé collectivement tomber le club, pas juste un ou deux joueurs. Collectivement, on n'a pas fait assez pour gagner ce match et remporter des points", a-t-il ajouté. Pour le déplacement à Chypre, les Red Devils, deuxièmes de leur poule après une défaite contre la Real Sociedad et une victoire contre Sheriff Tiraspol, devront faire sans Harry Maguire et Raphael Varane, le Français étant sorti sur blessure dès la première période contre City.

