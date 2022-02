Le Paris FC a battu l'AJ Auxerre (2-1) mardi, en match en retard de la 22e journée. Dans un match globalement équilibré et riche en occasions, les Parisiens, qui restaient sur deux matchs nuls, ont renversé une équipe auxerroise qui avait pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Gaëtan Charbonnier (13e).

Grâce à un doublé de Guilavogui, buteur sur penalty (35e) et d'une frappe croisée (70e), le Paris FC prend seul la troisième place du classement (40 pts) et revient même à un point de Toulouse et de l'AC Ajaccio, qui dominent le classement avec 42 points. De son côté, Auxerre reste à la cinquième place (37 pts), la dernière qualificative pour un barrage.

Valenciennes sans pitié pour Nancy

Dans un match en retard de la 22e journée entre deux mal classés, Valenciennes a fait vivre un cauchemar à une triste équipe nancéienne (6-1) réduite à 10 à la 23e minute et qui a encaissé 5 buts en première période. Valenciennes se donne de l'air en montant à la 15e place (25 pts) quand Nancy reste plus que jamais lanterne rouge de Ligue 2 (15 pts), à 9 points de Bastia, premier non-relégable.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Niort (7e) s'est imposé 2-0 face à Dunkerque (19e), dans un match de la 21e journée, et Nîmes (8e) l'a emporté 3-0 sur la pelouse de Pau (10e), dans un match de la 22e journée.

