Lionel Messi a publié sur Instagram mercredi un message de soutien à son compatriote, Diego Maradona, opéré d'un hématome à la tête mardi soir. "Diego, toute la force du monde. Ma famille et moi souhaitons te voir rétabli le plus vite possible. Je t'embrasse du fond du coeur !", a écrit le Barcelonais sur Instagram, accompagnant ce message d'une photo de lui et Maradona.