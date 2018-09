Lionel Messi (Barcelone) a repris l'entraînement avec un nouveau look : la barbe fournie, c'est fini

Le Buzz

Les temps changent. A l'été 2016, Lionel Messi avait cassé Internet en arborant une teinture blonde accompagnée d'une barbe rousse fournie. Si les cheveux de "la Puce" la plus célèbre de la planète ont retrouvé leur couleur naturelle depuis de longs mois, c'est maintenant la pilosité faciale du quintuple Ballon d'Or qui fait parler.

Et pour cause, la barbe de hipster a cédé sa place à une barbe naissante chez l'Argentin à son retour à l'entraînement, vendredi en Catalogne. Voilà, on sait comment le numéro 10 blaugrana a (partiellement) occupé le jour de repos accordé jeudi par Ernesto Valverde à ses joueurs. Ça le rajeunit non ?