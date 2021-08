Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris a savouré sa belle soirée

Le Paris Saint-Germain a joué son premier match à domicile de la saison. Et pour l’occasion, les supporters présents au Parc des Princes ont vécu la présentation de leurs rutilantes recrues estivales. Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma et Giorginio Wijnaldum ont été aux premières loges, certains sur le terrain, d'autres en tribune, pour assister à la victoire des Parisiens face à Strasbourg.

Mais la vaillante équipe de Julien Stéphan a été dépassée par les accélérations de Kylian Mbappé, sifflé pour ne pas encore avoir prolongé (4-2). Pour un résultat équivoque : une deuxième victoire en championnat dans la foulée de l’attaquant français impliqué sur trois des quatre buts de son équipe. Le PSG est déjà en tête de Ligue 1.

2. Tennis - Masters 1000 de Toronto : Grande première pour Opelka

Reilly Opelka a continué sa semaine de rêve au Canada, où tout lui réussi. Le géant américain (2,11m) s’est qualifié pour la première finale en Masters 1000 de sa carrière après avoir éliminé Stefanos Tsitsipas au terme de trois sets on ne peut plus disputés (6-7, 7-6, 6-4) et plus de deux heures trente de jeu. Il affrontera Daniil Medvedev, qui a facilement dominé John Isner, en deux sets (6-2, 6-2) pour disputer le titre à Toronto.

3. Football - Liga : Rentrée réussie pour Karim Benzema

Le Real Madrid a parfaitement débuté sa saison. En déplacement sur la pelouse d’Alavés pour sa rentrée 2021-2022, le club de la Maison Blanche a déroulé son football pour s’offrir un premier large succès (1-4) et se positionner directement dans la course au titre. Incapable de marquer en première période, Karim Benzema a lancé les siens dès la reprise, s’offrant même un doublé pour prouver qu’il est prêt à enchainer une nouvelle saison de haute volée sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Olivier Giroud rayonne sous ses nouvelles couleurs. L’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea à l’air de se plaire sous le maillot de l’AC Milan. Pour preuve, il a inscrit les deux buts des Rossoneri pour offrir la victoire à son nouveau club lors du match amical l’opposant au Panathinaïkos (2-1). En l’absence de Zlatan Ibrahimovic, il s’affirme comme option numéro 1 au poste de numéro neuf.

Football - Bundesliga : Erling Haaland est déjà en pleine forme. Le buteur norvégien s'est offert un doublé lors du carton passé par le Borussia Dortmund à l'Eintracht Francfort (5-2) pour lancer sa saison. L'équipe de Marco Rose, arrivé sur le banc du BvB à l'intersaison, a signé un départ parfait avec un match maîtrisé de bout en bout.

Football - Premier League : Départ parfait pour Chelsea, qui a collé un 3-0 net et sans bavure à Crystal Palace, pour la première de Patrick Vieira sur le banc des Eagles. Des buts de Marcos Alonso, Christian Pulisic et Trevoh Chalobah ont permis à la formation de Thomas Tuchel de prouver qu’il faudra compter sur elle cette saison.

La vidéo de rattrapage

Tout juste sacré champion olympique du contre-la-montre, Primoz Roglic a remis ça en remportant le chrono inaugural du Tour d’Espagne, lors du prologue de Burgos. Un résultat logique ? Pas tant que cela, selon notre consultant Jacky Durand, qui explique que le contexte et le parcours auraient pu coûter la victoire au Slovène, dont le tempérament d’assoiffé de succès a encore parlé.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour d’Espagne : Roglic veut confirmer

Au lendemain du prologue de Burgos facilement dominé par le double vainqueur en titre, Primoz Roglic, les choses sérieuses commencent sur la Vuelta. Au programme ce dimanche, une deuxième étape de 166 kilomètres entre Caleruega et Burgos qui a toutes les chances de sourire aux sprinteurs.

Le profil de la 2e étape : Deuxième round... et premier rendez-vous entre sprinters ?

2. Football - Ligue 1 : Les Olympiques sur le pont

Cette journée sera évidemment rythmée par le championnat de France, avec un alléchant Angers-Lyon en ouverture (13h00). Après un retard à l’allumage contre Brest (1-1), l’Olympique Lyonnais place beaucoup d’espoir dans ses deux milieux brésiliens, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, pour réagir et remporter sa première victoire de la saison.

Puis l’Olympique de Marseille viendra clôturer la journée avec la réception de Bordeaux dans un stade Vélodrome qui promet d’être incandescent (20h45). Vainqueur renversant de Montpellier lors de son match inaugural (3-2), l’OM a de quoi revenir sur le devant de la scène après un été agité et des supporters prêts à se faire à nouveau entendre.

3. Tennis - WTA de Montréal : Pliskova veut sa revanche, et un nouveau titre

Un mois après avoir atteint la finale de Wimbledon, Karolina Pliskova va à nouveau jouer pour le titre ce dimanche. Pleine de confiance, la joueuse tchèque sera opposée à l’Italienne Camila Giorgi, qui l’a éliminée en huitièmes de finale des Jeux de Tokyo. Une finale d’Open du Canada qui promet déjà. Rendez-vous à 19h30.

4. Football - Liga : Le Barça entre en piste sans Messi

La soirée risque de paraître étrange pour le FC Barcelone, qui lance sa saison ce soir, à 20h00, en accueillant la Real Sociedad sur la pelouse du Camp Nou. Mais l’immense stade catalan va certainement sembler bien vide sans son génie Lionel Messi sur le terrain pour la première fois depuis son arrivée en Espagne, en 2004. Le Barça doit absolument tourner rapidement la page, et cela passera forcément par Antoine Griezmann, qui tient l’occasion unique de s’affirmer comme l’homme fort du FC Barcelone.

