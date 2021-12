Football

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo - 7 Ballons d'Or ou 801 buts : Qu'est-ce qui pèse le plus lourd ?

Lundi, Lionel Messi a décroché son 7e Ballon d’Or. Jeudi, Cristiano Ronaldo a inscrit ses 800 et 801e buts. Les deux monstres sont toujours dans les bons coups. Mais, de l’Argentin ou du Portugais, lequel a réussi le plus gros ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont débattu dans le FC Stream Team. Podcast à retrouver sur toutes les plateformes.

00:07:43, il y a une heure