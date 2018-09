Lloris absent, Mbappé et Benzema présents : la liste des nommés pour le onze FIFA de l'année

C'était une liste qui était très attendue. Et comme toute liste qui se respecte, elle comporte quelques surprises. Ce lundi, la FIFA et la FIFPro (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) ont en effet annoncé les joueurs nommés pour le fameux onze de l'année. Au total, cinq gardiens, vingt défenseurs, quinze milieux et quinze attaquants sont présents, "élus" par 25 000 votes de joueurs professionnels provenant de 65 pays différents. Le résultat final sera dévoilé le 24 septembre prochain à Londres lors de la cérémonie des Best FIFA Awards 2018.

Gardiens

Au rang des gardiens, une absence, et pas des moindres, est à noter : celle d'Hugo Lloris. Champion du monde avec les Bleus, le portier de Tottenham pourrait bien payer là sa boulette en finale face à la Croatie (4-2) après un tournoi quasi parfait. Sévère. Les nommés ? Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois, David de Gea, Keylor Navas et Marc-André ter-Stegen.

Défenseurs

Toutefois, plusieurs champions du monde figurent dans le reste de la liste. En défense, on retrouve ainsi Samuel Umtiti, Raphaël Varane et... Benjamin Pavard, auteur du plus beau but au Mondial face à l'Argentine. Les Madrilènes Sergio Ramos, Marcelo et Dani Carvajal, sacrés champions d'Europe la saison passée, ne pouvaient bien évidemment pas manquer à l'appel. Thiago Silva et Dani Alves, les deux défenseurs du PSG, sont dans la liste.

Milieux de terrain

Dans l'entrejeu, on retrouve les joueurs deux étoiles Paul Pogba et NGolo Kanté, qui sont décidément bien accompagnés avec Luka Modric, Andrés Iniesta ou bien Isco. Toni Kroos, Arturo Vidal et Casemiro sont aussi présents. Kevin De Bruyne et Eden Hazard, demi-finalistes avec leur sélection belge au Mondial, seront aussi de la partie.

Attaquants

Devant, les champions du monde Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont bien là. Olivier Giroud, buteur face aux Pays-Bas dimanche soir (2-1), manque lui à l'appel. En vrais habitués, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont nommés. Côté PSG, on pourrait se satisfaire de la présence de Neymar et celle d'Edinson Cavani (en plus de celle de Mbappé). Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, est également en lice.