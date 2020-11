Football

L’OM se mobilise pour les hôpitaux

L’OM et les rappeurs marseillais se mobilisent afin de rendre hommage à tous ceux en première ligne face au Covid-19, avec la sortie du morceau de rap #cOMbatquotidien, par le collectif « OM La Compo ». L’argent récolté sera reversé à l’OM Fondation pour des actions de soutien aux hôpitaux marseillais et aux plus démunis : https://omlacompo.lnk.to/cOMbatquotidien

00:01:00, 0 vue, 30/04/2020 à 17:13