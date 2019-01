Lopes, monsieur régularité

Les adversaires de Lyon sont prévenus ! Et ils ont toutes les raisons de le craindre. Pas pour ses coups de sang ou ses sorties spectaculaires ! Cette saison, Anthony Lopes s'illustre surtout par ses arrêts et ses prestations de haut niveau. C'est simple, il s'impose comme l'un des hommes forts de l'OL. Régulièrement décisif, il est même le plus constant depuis le coup d'envoi de cet exercice 2018-2019. Un atout de poids dans la manche de Bruno Genesio.

Son intervention décisive en fin de match face au Shakhtar lors du dernier match de C1 ! Ses sept arrêts lors de l'exploit lyonnais sur la pelouse de Manchester City (1-2). Mais aussi ses prestations clefs face à Angers et contre Guingamp ! Le derby face à Saint-Etienne avec deux arrêts cruciaux en première période. Ou encore sa dernière sortie face à Bourges samedi dernier en 32e de finale de la Coupe de France où il a notamment fait parler de lui avec quatre parades de rang ! Les rencontres où il s'est fait remarquer dans le bon sens du terme ne manquent pas !

Anthony Lopes saute de joie après la qualification de Lyon contre le Shakthar Donetsk en Ligue des championsGetty Images

" Sans les parades de Lopes… "

Dans cet exercice 2018-2019, Lyon ne sait pas toujours quel Nabil Fekir va être sur le terrain. Si Memphis Depay va montrer son meilleur profil. Ou si Moussa Dembélé va se montrer efficace. Mais de l'autre côté du terrain, l'OL sait qu'il va pouvoir compter sur Anthony Lopes. Qu'importe le match, l'adversaire, il répond présent. "Sans les parades de Lopes, on ne sait pas ce qu'il serait advenu…", a ainsi applaudi son coach le weekend dernier. Et c'est assez souvent le cas depuis le début de la saison.

Quand Lyon a souffert à trouver un équilibre défensif digne de ce nom, le dernier rempart lyonnais en a profité pour se chauffer. Alors qu'il a manqué les deux premiers matches de L1 en raison de sa suspension après la fin de match houleuse de Marseille-Lyon le 18 mars dernier, l'international portugais a vite su retrouver son rythme pour répondre présent dans cette période où il était plus sollicité. Et depuis, il a maintenu le cap.

Anthony Lopes (Lyon)AFP

" Je me suis dit qu'il fallait que je sois sur le terrain l'homme que je suis en dehors "

Sa régularité au plus haut niveau a ainsi eu un impact clef dans le début de saison de l'Olympique lyonnais, troisième de L1 et qualifié pour les 8es de finale de la C1. Sur le fond, ce n'est pas forcément nouveau. Le Portugais vit déjà sa sixième saison dans la peau d'un titulaire à Lyon. La L1 le connait depuis quelques temps maintenant son explosivité, sa tonicité et sa hargne. Son exercice 2017-2018 avait d'ailleurs été déjà été intéressant. Mais il a gagné en régularité depuis l'été et apparaît surtout plus mature.

A 28 ans, Lopes semble ainsi mieux gérer son caractère bouillant. Après sa suspension de cinq matches, il a pris conscience du problème. Se canalise mieux. Et cela se ressent sur les terrains. "Je me suis dit qu'il fallait que je sois sur le terrain l'homme que je suis en dehors des terrains. Je suis très calme. J'avais un gros défaut, celui d'être transcendé. Maintenant, c'est moi qui calme les autres", a expliqué à OLTV le natif de Givors, qui a été formé à l'OL. "Il a fait un vrai travail là-dessus et cela va l'aider à avoir plus de maturité et d'efficacité", glissait déjà Genesio en août dernier juste avant le retour à la compétition de son portier. Quelques mois après, les adversaires de l'OL pourraient en témoigner.